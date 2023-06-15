15 июня
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Жизнь

Дождь с мокрым снегом, заморозки: атмосферный фронт уверенно движется по Сибири

Активный атмосферный фронт с волнами перемещается по территории Сибири в восточном направлении, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

По прогнозу, 15 июня в юго-восточных районах Сибири ожидаются дожди — в горных районах с мокрым снегом, — местами сильные. В отдельных районах грозы с градом. Ветер порывистый — от 17 до 22 м/с.

16 июня ночью местами заморозки от ноля до минус пяти градусов.

В юго-западных районах Сибири существенных осадков не прогнозируется. Но ночью местами ожидаются заморозки от ноля до минус трех градусов.

Между тем получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества. Получены спутниковые снимки Земли, на которых видно, что весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

Глобальный природный феномен называется Эль-Ниньо — "малыш", "мальчик" (в переводе с испанского). На снимках, сделанных с околоземной орбиты, как раз зафиксированы "приготовления" планеты к будущей природной аномалии. Исследователи уверены — 2023 год станет новым "малышом".

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