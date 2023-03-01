Дождь вперемешку с теплыми днями. Какая погода будет в марте в Алтайском крае

Синоптики Алтайского края и гидрометцентра России советуют не ждать ранней теплой весны. Тем не менее солнечные дни порадуют жителей края в марте. О погоде — в материале altapress.ru.

Погода в Сибири

В Сибири ожидают температуру выше климатической нормы на 60%, заявил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил, что осадков в марте будет много, но в пределах нормы. Дождливые холодные дни будут чередоваться с солнечной погодой без осадков.

«Когда мы говорим в среднем — это не значит, что все время будет такой тепленький март, температура около нормы. Ничего подобного. Это норма будет складываться из неоднородной погоды», — предупреждает научный руководитель гидрометцентра.

Прогноз погоды популярных сервисов

«Яндекс.Погода» не радует слишком теплыми днями, но обещает стабильную погоду. На протяжении всего марта температура будет держаться на отметке −3…+2 градусов.

Большую часть дней солнце будет прятаться за тучами. Ожидается мокрый снег и дождь.

Погода в Марте Яндекс. Погода

Похожий прогноз дает Gismetio. Весь март погода будет облачной, иногда с осадками.

Долгожданное тепло придет в середине апреля. Сервис прогнозирует до +12 градусов.

Погода в Марте Gismetio

Согласно World. Weather, солнечные дни наступят ближе к концу марта.