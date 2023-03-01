Дождь вперемешку с теплыми днями. Какая погода будет в марте в Алтайском крае

Погода в Сибири
В Сибири ожидают температуру выше климатической нормы на 60%, заявил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд отметил, что осадков в марте будет много, но в пределах нормы. Дождливые холодные дни будут чередоваться с солнечной погодой без осадков.
«Когда мы говорим в среднем — это не значит, что все время будет такой тепленький март, температура около нормы. Ничего подобного. Это норма будет складываться из неоднородной погоды», — предупреждает научный руководитель гидрометцентра.
Прогноз погоды популярных сервисов
«Яндекс.Погода» не радует слишком теплыми днями, но обещает стабильную погоду. На протяжении всего марта температура будет держаться на отметке −3…+2 градусов.
Большую часть дней солнце будет прятаться за тучами. Ожидается мокрый снег и дождь.
Похожий прогноз дает Gismetio. Весь март погода будет облачной, иногда с осадками.
Долгожданное тепло придет в середине апреля. Сервис прогнозирует до +12 градусов.
Согласно World. Weather, солнечные дни наступят ближе к концу марта.