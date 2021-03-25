«Дождались дурачков»: в сети спорят из-за алтайских добровольцев, расчищающих снег

На расчистку лестницы добровольцы потратили всего два часа. И это не единственное место, где они навели порядок.
Также молодые люди расчищали пешеходные переходы, помогали убирать снег пожилым людям в частных домах и все это на голом энтузиазме.
Как пишет «Бийский рабочий», отвлечь молодежь от гаджетов и взяться за общее дело — это основная идея, которую хотят донести активисты. Сейчас они состоят в городском профсоюзе и пытаются привлечь, как можно больше идейных людей.
Надо сказать, что пользователи Сети восприняли их инициативу неоднозначно.
В комментариях добровольцев называют «дурочками» и призывают не делать за коммунальщиков их работу, учитывая, что они получают за нее деньги.