«Дождались дурачков»: в сети спорят из-за алтайских добровольцев, расчищающих снег

Группа добровольцев из Бийска чистит город от накопившегося снега. В Сети появилось видео, как они освобождают лестницу цна коммунальный мост. Казалось бы благое дело пользователи восприняли неоднозначно.

На расчистку лестницы добровольцы потратили всего два часа. И это не единственное место, где они навели порядок.

Также молодые люди расчищали пешеходные переходы, помогали убирать снег пожилым людям в частных домах и все это на голом энтузиазме.

Как пишет «Бийский рабочий», отвлечь молодежь от гаджетов и взяться за общее дело — это основная идея, которую хотят донести активисты. Сейчас они состоят в городском профсоюзе и пытаются привлечь, как можно больше идейных людей.

Надо сказать, что пользователи Сети восприняли их инициативу неоднозначно.

В комментариях добровольцев называют «дурочками» и призывают не делать за коммунальщиков их работу, учитывая, что они получают за нее деньги.