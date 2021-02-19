Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Дождевой шторм и похолодание. Алтайский край погрузился в период непогоды

Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае. В регионе ожидаются метели, снег с дождем и сильный ветер, после чего прогнозируется похолодание.

Метель. Зима.
Метель. Зима.
ССО.

«В Алтайском крае 19 и ночью 20 февраля ожидается мокрый снег с дождем, переходящий в снег, местами сильные осадки, гололедные явления, метели, отложение мокрого снега, усиление ветра до 15−20 метров в секунду, во второй половине ночи и днем 19 февраля по югу порывы до 25 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Похолодание», — говорится в прогнозе синоптиков.

Дневные температуры в крае 19 февраля составят −1…+4 градуса, в предгорьях будет до +10 градусов, местами по северо-западу −2…−7 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы 13−18 метров, по югу местами порывы 20−25 метров в секунду.

В Барнауле небольшой снег, мокрый снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Дневные температуры в краевой столице в пятницу составят +1…+3 градуса.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7−12 метров в секунду, порывы до 17 метров.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость