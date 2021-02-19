Дождевой шторм и похолодание. Алтайский край погрузился в период непогоды

«В Алтайском крае 19 и ночью 20 февраля ожидается мокрый снег с дождем, переходящий в снег, местами сильные осадки, гололедные явления, метели, отложение мокрого снега, усиление ветра до 15−20 метров в секунду, во второй половине ночи и днем 19 февраля по югу порывы до 25 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Похолодание», — говорится в прогнозе синоптиков.
Дневные температуры в крае 19 февраля составят −1…+4 градуса, в предгорьях будет до +10 градусов, местами по северо-западу −2…−7 градусов.
Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы 13−18 метров, по югу местами порывы 20−25 метров в секунду.
В Барнауле небольшой снег, мокрый снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Дневные температуры в краевой столице в пятницу составят +1…+3 градуса.
Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7−12 метров в секунду, порывы до 17 метров.