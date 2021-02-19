Дождевой шторм и похолодание. Алтайский край погрузился в период непогоды

«В Алтайском крае 19 и ночью 20 февраля ожидается мокрый снег с дождем, переходящий в снег, местами сильные осадки, гололедные явления, метели, отложение мокрого снега, усиление ветра до 15−20 метров в секунду, во второй половине ночи и днем 19 февраля по югу порывы до 25 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Похолодание», — говорится в прогнозе синоптиков.