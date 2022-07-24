Дожди и грозы. Ненастная погода ожидается в Алтайском крае 24 июля

Погода в Алтайском крае
24 июля в регионе ожидается температура +20.+25 градусов, по югу местами до +30 градусов.
На большей части территории кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, град.
Ветер северо-западный, 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Погода в Барнауле
В краевой столице будет преимущественно прохладно, +20…+22 градуса.
Ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град.
Ветер северо-западный, 8−13 м/с.
Штормовое предупреждение
Неблагоприятные погодные условия будут днем 24 и ночью 25 июля. Ожидаются дожди, грозы, ливни и град.
Ветер усилится до 15−20 метров в секунду. МЧС просят в непогоду оставаться дома и не оставлять открытыми окна.