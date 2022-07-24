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Жизнь

Дожди и грозы. Ненастная погода ожидается в Алтайском крае 24 июля

24 июля будет дождливым в Алтайском крае и Барнауле. Также действует штормовое предупреждение, напоминает алтайский Гидрометцентр.

Гроза и радуга в Бийске
Гроза и радуга в Бийске
Андрей Тарабрин в "Барнаул 22", vk.com

Погода в Алтайском крае

24 июля в регионе ожидается температура +20.+25 градусов, по югу местами до +30 градусов.

На большей части территории кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, град.

Ветер северо-западный, 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Барнауле

В краевой столице будет преимущественно прохладно, +20…+22 градуса.

Ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град.

Ветер северо-западный, 8−13 м/с.

Штормовое предупреждение

Неблагоприятные погодные условия будут днем 24 и ночью 25 июля. Ожидаются дожди, грозы, ливни и град.

Ветер усилится до 15−20 метров в секунду. МЧС просят в непогоду оставаться дома и не оставлять открытыми окна.

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