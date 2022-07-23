26 июля
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Жизнь

МЧС предупредило жителей Алтайского края о сильном ветре, ливне и граде

Жителей Алтайского края ожидает резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
CC0

Неблагоприятные погодные условия продлятся около суток — днем 24 и ночью 25 июля. Ожидаются дожди, грозы, ливни и град.

Ветер усилится до 15−20 метров в секунду. В ведомстве рекомендовали соблюдать правила безопасности в непогоду. При возможности, следует оставаться дома и не оставлять открытыми окна на балконах.

При нахождении на улице не следует пережидать дождь под деревьями или у стен домов. Это создает угрозу получения травм в случае падения дерева либо частей кровли.

Напомним, в регионе также действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. Самая сложная ситуация отмечается в Угловском районе, где передан наивысший (пятый) класс горимости.

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