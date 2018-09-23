Дожди и грозы: погода в Алтайском крае ухудшается

Алтайский край
- 23 сентября в воскресенье температура воздуха будет +15…+20. В отдельных районах края будет идти дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с
- 24 сентября в понедельник будет +13…+18, а на большей части территории Алтайского края будет идти дождь (местами сильный). Ветер не изменится.
Барнаул
- 23 сентября в воскресенье тепло, до +17…+19 градусов, во второй половине дня обещают небольшой дождь. Ветер 7−12 м/с.
- 24 сентября, в понедельник похолодает до +14…+16, будет идти дождь (временами сильный). Ветер юго-западный, 5−10 м/с.