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Дожди и грозы: погода в Алтайском крае ухудшается

В воскресенье, 23 сентября в Алтайском крае будет тепло, но дождливо. А на 24 сентября синоптики прогнозируют дожди почти во всем крае, сообщает алтайский ЦГМС.

Зонт. Дождь. Девушка
Зонт. Дождь. Девушка
ССО

Алтайский край

  • 23 сентября в воскресенье температура воздуха будет +15…+20. В отдельных районах края будет идти дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с
  • 24 сентября в понедельник будет +13…+18, а на большей части территории Алтайского края будет идти дождь (местами сильный). Ветер не изменится.

Барнаул

  • 23 сентября в воскресенье тепло, до +17…+19 градусов, во второй половине дня обещают небольшой дождь. Ветер 7−12 м/с.
  • 24 сентября, в понедельник похолодает до +14…+16, будет идти дождь (временами сильный). Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
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