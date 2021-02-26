Дожди и мощное потепление придут на смену крепким морозам в Алтайском крае

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, последние дни февраля в крае отметятся морозами, которые в ночные часы будут местами достигать отметки в -38 градусов.
Но уже на следующей неделе погода очень существенно поменяется.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:
В первых числах марта на смену антициклону придет западный циклон, который принесет с собой сильное потепление.
По словам собеседницы, оттепель будет сопровождаться неблагоприятными погодными явлениями в виде снегопадов, ожидается существенное усиление ветра.
Кроме того, местами и вовсе синоптики прогнозируются мокрый снег и дожди.