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26 февраля -21°C
Жизнь

Дожди и мощное потепление придут на смену крепким морозам в Алтайском крае

Морозная погода установилась в Алтайском крае в связи с приходом антициклона. Но скоро все изменится — в регионе ожидается оттепель с мокрым снегом и дождями.

Мокрый снег. Дождь.
Мокрый снег. Дождь.
CC0

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, последние дни февраля в крае отметятся морозами, которые в ночные часы будут местами достигать отметки в -38 градусов.

Но уже на следующей неделе погода очень существенно поменяется.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

В первых числах марта на смену антициклону придет западный циклон, который принесет с собой сильное потепление.

Мокрый снег.
Мокрый снег.
Михаил Хаустов

По словам собеседницы, оттепель будет сопровождаться неблагоприятными погодными явлениями в виде снегопадов, ожидается существенное усиление ветра.

Кроме того, местами и вовсе синоптики прогнозируются мокрый снег и дожди.

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