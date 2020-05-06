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Жизнь

Дожди и порывистый ветер обещают в Алтайском крае

Нестабильная ветреная погода с дождями ожидается в Алтайском крае в среду, 6 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

«В отдельных районах небольшие, по востоку и предгорьям местами умеренные дожди, в утренние часы местами туман», — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры составят +13…+18 градусов. Ветер будет северо-западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле во второй половине дня небольшой дождь. Днем в краевой столице будет +13…+15 градусов.

Также отметим, что на территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

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