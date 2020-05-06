Дожди и порывистый ветер обещают в Алтайском крае

«В отдельных районах небольшие, по востоку и предгорьям местами умеренные дожди, в утренние часы местами туман», — говорится в сообщении синоптиков.
Дневные температуры составят +13…+18 градусов. Ветер будет северо-западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле во второй половине дня небольшой дождь. Днем в краевой столице будет +13…+15 градусов.
Также отметим, что на территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.