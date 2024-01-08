Дожди, метели и штормовой ветер. Какую погоду ожидают 8 января в Алтайском крае

Днем температура воздуха будет держаться в пределах -1,+4 градусов.
На большей части края ожидают осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами метели и снежный заносы . На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по югу местами порывы 25-28 м/с.
В Барнауле температура воздуха 0, +2. Снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 10-15 м/с.
9 января синоптики прогнозируют похолодание.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал