Дожди в Алтайском крае до конца недели собьют 30-градусную жару

Погода в Алтайском крае 18 июля:
- Ночью +11… +16, в отдельных районах дождь, местами в восточных районах сильный, возможна гроза,
- Днем +25… +30, в восточных районах местами +20…+25, в отдельных районах дождь, местами в восточных районах сильный, возможна гроза.
Погода в Алтайском крае 19 июля:
- Ночью +12… +12, в отдельных районах дождь, местами в восточных районах сильный, возможна гроза,
- Днем +23… +28, в большинстве районов дождь, местами сильный дождь, гроза.
Погода в Алтайском крае 20 июля:
- Ночью +12… +17, в большинстве районов дождь, местами сильный дождь, гроза,
- Днем +23… +28, в большинстве районов дождь, местами сильный дождь, гроза.
В Барнауле
18 июля ночью +14… +16, днем +23…+25, временами дождь, возможна гроза.
19 июля ночью прогнозируют +14… +16, днем +24.+25, временами дождь, возможна гроза.
20 июля ночью будет +13… +15, днем ожидают +24…+26, все также временами дождь, гроза.