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17 июля 22°C

Дожди в Алтайском крае до конца недели собьют 30-градусную жару

Синоптики алтайского ЦГМС опубликовали прогноз погоды до 20 июля. 30-градусная жара немного спадет из-за дождей и гроз, но термометры все равно будут показывать около +25… +28 градусов.

Дождь.
Дождь.
СС0

Погода в Алтайском крае 18 июля:

  • Ночью +11… +16, в отдельных районах дождь, местами в восточных районах сильный, возможна гроза,
  • Днем +25… +30, в восточных районах местами +20…+25, в отдельных районах дождь, местами в восточных районах сильный, возможна гроза.

Погода в Алтайском крае 19 июля:

  • Ночью +12… +12, в отдельных районах дождь, местами в восточных районах сильный, возможна гроза,
  • Днем +23… +28, в большинстве районов дождь, местами сильный дождь, гроза.

Погода в Алтайском крае 20 июля:

  • Ночью +12… +17, в большинстве районов дождь, местами сильный дождь, гроза,
  • Днем +23… +28, в большинстве районов дождь, местами сильный дождь, гроза.

В Барнауле

18 июля ночью +14… +16, днем +23…+25, временами дождь, возможна гроза.

19 июля ночью прогнозируют +14… +16, днем +24.+25, временами дождь, возможна гроза.

20 июля ночью будет +13… +15, днем ожидают +24…+26, все также временами дождь, гроза.

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