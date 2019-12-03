Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 декабря -19°C

Дожди в декабре: когда на Алтай нагрянет неожиданная «весна» и сколько она продлится

Резкое потепление с плюсовыми температурами и дождем придет в Алтайский край на этой неделе. Пик оттепели придется на 6 и 7 декабря, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Снег и дождь.
Снег и дождь.
Михаил Хаустов

По словам синоптика, 3 декабря на районы Алтайского края еще будет оказывать влияние азиатский антициклон.

Однако уже в среду, 4 декабря, регион начнет испытывать влияние северо-атлантических циклонов.

В этой связи погода резко изменится — сильно потеплеет, усилится ветер, начнутся осадки.

Так, со среды синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, метели, гололедные явления. Ночные температуры составят −3…−8 градусов, местами до -14 градусов.

Днем температуры будут балансировать от слабоотрицательных до слабоположительных значений.

Зима. Мокрый снег.
Зима. Мокрый снег.
СС0

Самыми богатыми на осадки днями на этой неделе, согласно прогнозу, станут 6 и 7 декабря.

Причем, местами потеплеет настолько, что мокрый снег может смениться дождем.

Стабилизация погодных условий в крае ожидается в начале следующей недели, когда регион вновь окажется под влиянием антициклона. С его возвращением придет похолодание, осадки сойдут на нет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость