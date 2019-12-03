Дожди в декабре: когда на Алтай нагрянет неожиданная «весна» и сколько она продлится

По словам синоптика, 3 декабря на районы Алтайского края еще будет оказывать влияние азиатский антициклон.
Однако уже в среду, 4 декабря, регион начнет испытывать влияние северо-атлантических циклонов.
В этой связи погода резко изменится — сильно потеплеет, усилится ветер, начнутся осадки.
Так, со среды синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, метели, гололедные явления. Ночные температуры составят −3…−8 градусов, местами до -14 градусов.
Днем температуры будут балансировать от слабоотрицательных до слабоположительных значений.
Самыми богатыми на осадки днями на этой неделе, согласно прогнозу, станут 6 и 7 декабря.
Причем, местами потеплеет настолько, что мокрый снег может смениться дождем.
Стабилизация погодных условий в крае ожидается в начале следующей недели, когда регион вновь окажется под влиянием антициклона. С его возвращением придет похолодание, осадки сойдут на нет.