Дожди в декабре: когда на Алтай нагрянет неожиданная «весна» и сколько она продлится

Резкое потепление с плюсовыми температурами и дождем придет в Алтайский край на этой неделе. Пик оттепели придется на 6 и 7 декабря, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам синоптика, 3 декабря на районы Алтайского края еще будет оказывать влияние азиатский антициклон.

Однако уже в среду, 4 декабря, регион начнет испытывать влияние северо-атлантических циклонов.

В этой связи погода резко изменится — сильно потеплеет, усилится ветер, начнутся осадки.

Так, со среды синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, метели, гололедные явления. Ночные температуры составят −3…−8 градусов, местами до -14 градусов.

Днем температуры будут балансировать от слабоотрицательных до слабоположительных значений.

Зима. Мокрый снег. СС0

Самыми богатыми на осадки днями на этой неделе, согласно прогнозу, станут 6 и 7 декабря.

Причем, местами потеплеет настолько, что мокрый снег может смениться дождем.

Стабилизация погодных условий в крае ожидается в начале следующей недели, когда регион вновь окажется под влиянием антициклона. С его возвращением придет похолодание, осадки сойдут на нет.