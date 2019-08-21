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21 августа 20°C

Дожди закончатся: синоптики дали прогноз погоды до 24 августа в Алтайском крае

В конце недели в Алтайском крае утихнут дожди, но похолодает. Ночами температура опустится до +6 градусов. Максимальная температура по краю, +26 градусов, будет днем 24 августа.

Лето в Барнауле.
Лето в Барнауле.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 22 августа

ночью:

  • +6… +11 градусов,
  • в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
  • ветер северо-восточный, 4−9 м/с.

днем:

  • +17… +22 градуса,
  • на большей части территории умеренный, местами в южных и предгорных районах сильный дождь, гроза, град. В утренние часы местами туман,
  • ветер северо-восточный, 4−9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Алтайском крае 23 августа

ночью:

  • +7… +12 градусов,
  • на большей части территории дождь, местами в южных и предгорных районах сильный дождь, гроза, град. В утренние часы местами туман,
  • ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

днем:

  • +17… +22 градуса.
  • на большей части территории дождь, местами в южных и предгорных районах сильный дождь, гроза, град. В утренние часы местами туман,
  • ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

Погода в Алтайском крае 24 августа

ночью:

  • +7… +12 градусов,
  • на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, утром местами туман,
  • ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

днем:

  • +21… +26 градуса,
  • местами в восточных районах небольшой дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
  • ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле

22 августа ночью будет +8. +10 градусов и без осадков. Днем +18… +20, дождь, гроза.

23 августа ночная температура составит +9… +11 градусов, временами умеренный дождь. Днем ожидается +18… +20 градусов, также дожди.

24 августа ночью термометры покажут +8… +10 градусов, небольшой дождь. Днем +21… +23, без осадков, в конце дня дождь.

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