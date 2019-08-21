Дожди закончатся: синоптики дали прогноз погоды до 24 августа в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 22 августа
ночью:
- +6… +11 градусов,
- в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер северо-восточный, 4−9 м/с.
днем:
- +17… +22 градуса,
- на большей части территории умеренный, местами в южных и предгорных районах сильный дождь, гроза, град. В утренние часы местами туман,
- ветер северо-восточный, 4−9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Погода в Алтайском крае 23 августа
ночью:
- +7… +12 градусов,
- на большей части территории дождь, местами в южных и предгорных районах сильный дождь, гроза, град. В утренние часы местами туман,
- ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы 12−17 м/с.
днем:
- +17… +22 градуса.
- на большей части территории дождь, местами в южных и предгорных районах сильный дождь, гроза, град. В утренние часы местами туман,
- ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы 12−17 м/с.
Погода в Алтайском крае 24 августа
ночью:
- +7… +12 градусов,
- на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, утром местами туман,
- ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
днем:
- +21… +26 градуса,
- местами в восточных районах небольшой дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле
22 августа ночью будет +8. +10 градусов и без осадков. Днем +18… +20, дождь, гроза.
23 августа ночная температура составит +9… +11 градусов, временами умеренный дождь. Днем ожидается +18… +20 градусов, также дожди.
24 августа ночью термометры покажут +8… +10 градусов, небольшой дождь. Днем +21… +23, без осадков, в конце дня дождь.