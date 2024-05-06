Погода в Алтайском крае
Ночью температура составляла +2,+7 гр.
В большинстве районов кратковременные, местами сильные дожди, грозы.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Днем температура составит +10,+15 гр.
В первой половине дня в восточных районах кратковременные дожди.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в столице региона было 4-6 градусов тепла. Кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
Днем в Барнауле температура составит +12,+14 гр. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
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