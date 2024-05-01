В Алтайском крае 1 мая выпал снег. Два года назад в этот день было +26 градусов — фотоархив altapress.ru

Читатели шутят, что снова нужно ехать «переобуваться».
Напомним, второй год подряд в Алтайском крае сохраняется снежная погода. А в 2022 году на Первомай было солнечно и очень жарко.
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В Поспелихинском районе Алтайского края выпал снег, сообщили читатели «В курсе 22».
Читатели шутят, что снова нужно ехать «переобуваться».
Напомним, второй год подряд в Алтайском крае сохраняется снежная погода. А в 2022 году на Первомай было солнечно и очень жарко.
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