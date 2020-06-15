Дождливое ненастье обрушится на Алтайский край 15 июня

В первой половине понедельника, 15 июня, в Алтайском крае и Барнауле ожидается ненастная погода. Синоптики прогнозируют усиление ветра, дожди и даже град.

Скорость ветра усилится до 20−24 м/с. Аграрии могут быть довольны — утром на значительной части территории края ожидаются осадки.

В Барнауле 15 июня облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +13… +19 градусов.

Однако не стоит забывать про порывы ветра. В МЧС по Алтайскому краю просят соблюдать меры предосторожности: