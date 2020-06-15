Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июня 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Дождливое ненастье обрушится на Алтайский край 15 июня

В первой половине понедельника, 15 июня, в Алтайском крае и Барнауле ожидается ненастная погода. Синоптики прогнозируют усиление ветра, дожди и даже град.

Град.
Град.
СС0

Скорость ветра усилится до 20−24 м/с. Аграрии могут быть довольны — утром на значительной части территории края ожидаются осадки.

В Барнауле 15 июня облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +13… +19 градусов.

Однако не стоит забывать про порывы ветра. В МЧС по Алтайскому краю просят соблюдать меры предосторожности:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал);
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость