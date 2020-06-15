Дождливое ненастье обрушится на Алтайский край 15 июня

Скорость ветра усилится до 20−24 м/с. Аграрии могут быть довольны — утром на значительной части территории края ожидаются осадки.
В Барнауле 15 июня облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +13… +19 градусов.
Однако не стоит забывать про порывы ветра. В МЧС по Алтайскому краю просят соблюдать меры предосторожности:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал);
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.