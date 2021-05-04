Дрессировщик тигров и основатель знаменитой династии умер от коронавируса

3 мая известный дрессировщик тигров, народный артист России Михаил Багдасаров скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, пишут «Известия».

О смерти артиста сообщил Росгосцирк.

«Вчера на 76-м году жизни скончался народный артист России, выдающийся дрессировщик хищных животных Михаил Багдасаров», — сказано в сообщении Росгорцирка.

Михаил Багдасаров родился в 1945 году в Баку. С 14 лет работал в местном цирке, где познакомился с первой в мире дрессировщицей тигров Маргаритой Назаровой.

«Во время гастролей в Баку укротительницы Маргариты Назаровой ее тигры сумели вырваться на свободу — юный Михаил помог загнать хищников в клетки. Артистка обратила внимание на талантливого парня и пообещала взять его в труппу. С 18 лет Багдасаров работал под руководством Назаровой, его собственный номер „Забавные ослики“ вышел лишь в 1973 году», — рассказали историю в Росгосцирке.

Успех пришел к Багдасарову в 1979 году вместе с новым аттракционом «Давид Сасунский», в котором хищники выходят под музыку Арама Хачатуряна из балета «Спартак».

В 1991 году Багдасаров впервые представил свой аттракцион «Тигры-шоу», в котором участвовали 18 уссурийских тигров, и получил широкую популярность.

В 1997 году был удостоен звания Народного артиста России, а в 2012-м его назначили художественным руководителем Нижегородского цирка. В 2019 году переведен в Москву в генеральную дирекцию Росгорцирка.

Его сын и дочь, Карина и Артур Багдасаровы, пошли по стопам отца и тоже стали дрессировщиками. В 2003 году им было присвоено звание Заслуженных артистов.