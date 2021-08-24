Древнерусское «игристое». Пройдите тест о квасе и получите приз

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В честь Хлебного Спаса (29 августа) Барнаульский пивоваренный завод проводит вкусный конкурс. Чтобы поучаствовать в нем, скорее проходите «квасную» викторину на altapress.ru. Из тех, кто наберет в тесте наибольшее число баллов, мы 30 августа рандомным образом выберем троих победителей. Каждый из них получит приз — 6 бутылок кваса «Ржаная корочка».
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