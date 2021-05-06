Древнейшее человеческое захоронение нашли в Африке

Во время раскопок в пещере Панга-я-Саиди в Кении археологи обнаружили захоронение возрастом примерно 78 тысяч лет назад. Это соответствует среднему каменному веку.
В 2013 году ученые нашли в пещере первые костные фрагменты, а спустя четыре года на глубине около трех метров ниже нынешнего пола пещеры обнаружили округлую полость со скоплением хрупких и сильно разрушенных костей.
Исследователи провели консервацию и доставили блок с останками в Национальный центр исследований эволюции человека провели реставрацию и детальные исследования
«В то время мы не очень понимали, что нашли. Кости были слишком хрупкими для изучения на месте. Мы были взволнованы находкой, и прошло некоторое время, прежде чем мы осознали ее важность», — рассказал один из участников исследования Эммануэль Ндима.
Оказалось, останки принадлежат ребенку Homo sapiens, мальчику от 2,5 до 3 лет. Тело находилось в могиле в согнутом положении, на правом боку, с коленями, прижатыми к груди.
Микроскопический анализ костей и окружающей почвы подтвердил, что после того, как тело поместили в полость, его быстро закопали, что сохранило его от быстрого разрушения.
Исследования подтверждают, что это было преднамеренное захоронение — положение головы предполагает использование истлевшей опоры, или подушки, а тафономические свидетельства указывают на использование савана или плащаницы, следы которой сейчас уже невозможно обнаружить в плотно утрамбованной земле.