Древние «мамонтовские» вирусы могут пробудиться из-за таяния мерзлоты, заявили ученые

Таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к выходу на поверхность частей древних экосистем, в том числе вирусов, сообщил старший научный сотрудник Северо-восточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов.

«Более 10% территории нашей страны — это вечная мерзлота. Это породы, отложения, которые были заморожены миллионы лет назад. Соответственно, мы можем получить то, что было когда-то частью экосистемы. Была огромная мамонтовая экосистема с животными — мамонтами, овцебыками, шерстистыми носорогами, там были свои болезни. Это все было заморожено, а сейчас тает», — рассказал ученый.

Сейчас исследователи находят новые вирусы, которые, «к счастью, на человека не обращают внимания».

Численность юкагиров — народа северо-восточной Сибири — в свое время сократилась из-за черной оспы, которая сопровождалась высокой смертностью.

«Не исключен факт, что где-то в мерзлоте оспа сохранилась. Эпидемии, которые были в прошлом, требуют изучения», — подчеркнул исследователь.

Сибирская язва и могильники

Кроме того, в останках мамонтов находили сибирскую язву.

Изменение климата в Якутии увеличивает риск высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий.

Прогноз

Согласно выводам специалистов, к 2100 году многолетняя мерзлота может оттаять на 3−4 метра.

Наиболее быстро криосфера тает вблизи такие городов, как Воркута, Чита, Салехард, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, сообщают «Известия».