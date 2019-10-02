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2 октября
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Жизнь

Отступающая мерзлота скажется на жизни российских городов

Многолетняя мерзлота, которая из-за глобального потепления начала таять в ряде городов России, существенно скажется на климате.

Ледник.
Ледник.
СС0

Как рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин, сегодня более 50% территории России находится в зоне криосферы — многолетней мерзлоты, ледников и снежного покрова.

Согласно выводам специалистов, к 2100 году многолетняя мерзлота может оттаять на 3−4 метра. Наиболее быстро криосфера тает вблизи такие городов, как Воркута, Чита, Салехард, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, сообщают «Известия».

При этом, как заявляет Алексей Елайкин, протаивать мерзлота будет неравномерно.

«Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу ее нет. Везде будет увеличиваться глубина сезонного протаивания», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам специалиста, к концу XXI века граница мерзлоты распространится дальше на север и в итоге в зону таяния попадут Игарка, Якутск и Магадан.

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