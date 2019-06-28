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29 июня
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Жизнь

Дроздов прокомментировал запрет на содержание дома экзотических животных

Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов высказался о списке экзотических животных, которых запретили содержать дома постановлением премьер-министра РФ. Комментарий у Дроздова взяла радиостанция «Говорит Москва».

Николай Дроздов.
Николай Дроздов.
ru.wikipedia.org.

По словам Дроздова, содержание дома экзотических животных рано или поздно кончается несчастным случаем.

В качестве примера телеведущий привел случай, произошедший в советское время в Баку. Семья держала дома льва, который напал на человека, после чего животное застрелили. «Потом они завели второго льва, а к нему завели пуму, которая убила мальчика и сняла скальп с хозяйки», — рассказал Дроздов.

Дроздов также подчеркнул, что ученые, которым животные необходимы для исследований, будут держать их в специальных учреждениях.

28 июля Дмитрий Медведев подписал постановление со списком запрещенных к содержанию животных. В него вошли некоторые виды змей, ящерицы, крокодилы, черепахи, земноводные, паукообразные, а также несколько видов млекопитающих: медведи, волки, тигры, львы и гиены.

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