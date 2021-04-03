Друг погибшего ростовского священника заявил, что к смерти подтолкнула нищета

Житель Ростовской области Иван Кузнец рассказал о жизни перед смертью настоятеля храма Дмитрия Донского протоиерея Андрея Немыкина, которого он назвал близким другом и боевым товарищем, пишет Znak.com .

Ранее сообщали, что Немыкин 1 апреля покончил с собой в возрасте 55 лет. По данным 161.RU, протоиерей болел раком, испытывал сильные боли и принимал сильные болеутоляющие.

Рядом с телом жена погибшего нашла наградной пистолет за боевые заслуги в Чечне и записку, в которой мужчина написал, что больше не может терпеть боль.

«Эхо войны, скорее всего, не оставляло его. Последние годы он тяжело болел, онкология, испытывал невыносимые боли», — рассказал изданию пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.

Между тем, как Кузнец сообщил на своей странице во «ВКонтакте» 2 апреля, рака у Немыкина не было, он болел диабетом.

Также подчеркнул, что к решению «уйти» протоиерея подтолкнула еще и нищета. В своей заметке боевой товарищ называет погибшего «батей».

Протоиерей Андрей Немыкин , погибший настоятель храма Дмитрия Донского. vk.com/ivan.kuznec.

«Мы с ним отпевали и крестили бойцов в окопах, служили в сожженных церквях. Я еще до конца не осознал, что его больше нет, сижу, смотрю фотографии <…> У него была нищета! Местный митрополит перевел его из с храма равноапостольных Константина и Елены в Новочеркасске, где он много лет служил, и водрузил туда своего человека, а батю отправил в крохотный храм Дмитрия Донского. В маленьком храме прихожан очень мало, церковная община помогала изо всех сил, но епархиальный взнос в более чем 90 000 ежемесячно, это очень много для такого маленького храма, тем более в коронавирус, батя был выплатить обязан», — написал Кузнец.

Также он заявил, что в декабре протоиерей «взял кредит, чтобы выплатить зарплату сотрудникам».

Кузнец отметил, что Немыкин руководил епархиальным отделом по работе с вооруженными силами и правоохранительными органами, преподавал в Донской духовной семинарии, а также был духовным наставником Внутренних войск ЮФО.