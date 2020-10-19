Дружба доведет до ЗАГСа. Астрологический прогноз на 19−25 октября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 12 по 18 октября. Кому — раздавать советы, кому — разгребать долги, а кому — заводить новые знакомства, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

На этой неделе неуемная энергия Овнов может привести к душевному истощению. Это увеличит их раздражительность, что может подпортить репутацию и плохо повлиять на работу. Постарайтесь в этот период быть более великодушными и снисходительными. Старайтесь проверять все, что вам говорят, иначе рискуете попасть под чужое влияние.

Телец

Тельцам стоит обратить особое внимание на свою вторую половину. Постарайтесь проводить больше времени вместе, говорите о том, что вы чувствуете друг к другу. А еще на этой неделе окружающим от вас понадобятся поддержка и мудрый совет. Не жадничайте знаниями, делитесь ими открыто и бескорыстно.

Близнецы

Сообразительность близнецов будет выше всяких похвал. Вы сможете доказать свою позицию, не прилагая никаких усилий. Будьте терпимее и снисходительные к людям, которые находятся ниже вас по достатку, положению и уму. Постарайтесь не затевать новых споров и ссор. Неделя неблагоприятна для получения кредитов и одалживания денег.

Рак

Раки на этой неделе будут сильно нуждаться в романтике. Не бойтесь открыто говорить о том, что вы хотите от своего любимого. И не важно: будет это шуба или ужин. Благодаря вам может произойти примирение или разрушение отношений. Постарайтесь быть дипломатом, а не агрессором. Мирите всех вокруг!

Планета. Космос СС0

Лев

Львы как никогда захотят уюта, тепла и комфорта. Не отказывайте себе в этом удовольствии и посидите с чашкой горячего какао под пледом. Если у вас есть хвосты в учёбе, то самое время с ними разобраться. Однако постарайтесь не переусердствовать, делайте все с удовольствием.

Дева

Этому знаку будет полезно заняться каким-то хобби. Поищите себе дела по вкусу и отдайтесь им целиком. Это позволит вам и расслабиться, и наполниться творческой энергией. Начните делать привычное оригинальным и необычным образом. Займитесь тем, что вы очень долго откладывали.

Весы

Весам на этой неделе нужно посвятить все свое время близким и родным. Съездите в гости. Поучаствуйте в семейных делах. Устройте пикник или любой другой маленький праздник, которое сблизит родовые связи. Помиритесь с кем-то, кто нуждается в вашей поддержке. Благоприятный период для смены машины.

Скорпион

У Скорпионов может пошатнуться самооценка. Постарайтесь уважать себя и хвалить даже за самые простые мелочи. Не воспринимайте всерьёз критику или осуждение в свой адрес. Люди просто хотят помочь вам улучшить жизнь. Благоприятный период для новых знакомств и начала дружбы, которая может вас привести даже в ЗАГС!

Свадьба. СС0

Стрелец

У Стрельцов наступает благоприятный период для путешествий и уединения. Если хватает денег, то отправляйтесь за границу. Если нет — просто на дачу, где вас никто не будет тревожить. Очень высока будет необходимость разобраться в себе, в ценностях и приоритетах. Старайтесь больше спать. Иммунитет на этой неделе не будет вас радовать.

Козерог

Козероги могут улучшить свое финансовое положение. Старайтесь больше мечтать и планировать. Эта неделя — очень благоприятный период для реализации задуманного. Если ваша категоричность и консерватизм уступят место новаторству и творчеству, то вы можете получить щедрый подарок судьбы. Будьте внимательны к тому, что вам снится: возможно появление вещих снов.

Водолей

Водолеям хорошо на этой неделе окунуться в работу и общение. Однако старайтесь не потерять себя и следите за тем, чтобы вам не сели на шею. Не забывайте о своих братьях и сестрах, двоюродных или родных. Можете рассчитывать на их поддержку, если в вашей жизни что-то перестанет ладиться.

Рыбы

У рыб удачный период. Все ваши идеи могут с большой вероятностью сбыться. Однако очень важно сохранить холодную голову и не зажадничать. Постарайтесь в этот период беречь своё здоровье. Одевайтесь теплее и больше отдыхайте.

Помните, что здоровье, как и друзей, не купишь. Не забывайте о любви и дружбе — и все будет хорошо.

Дружба. Друзья. unsplash.com