Волонтеры избавили Барнаул от наркорекламы

Волонтеры ликвидировали надписи в районе ул. Партизанской, Пролетарской, на пр. Комсомольском и Социалистическом.
Днем позже активисты обошли улицы Строительную, Мамонтова и Ракитную в селе Власиха. Дружинники выявили и закрасили семь надписей около образовательных учреждений, на остановочных павильонах и вблизи предприятий потребительского рынка.
Надписей экстремистского содержания во время рейда не выявили.
Иван Нечаев,
специалист по работе с молодёжью Краевого дворца молодежи:
Волонтеры вышли на улицы Барнаула в рамках акции по закраске надписей, содержащих рекламу наркотических и психотропных веществ «Пойдём, закрасим!». Считаю, что это очень важное и актуальное направление работы, которое позволяет сделать город чище и безопаснее. Есть идея создать молодежные отряды по всему Алтайскому краю, чтобы усилить эту работу и сделать ее популярнее.