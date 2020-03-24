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24 марта
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Жизнь

Волонтеры избавили Барнаул от наркорекламы

Волонтеры в Барнауле провели рейд по борьбе с несанкционированными надписями. В частности, дружинники закрашивали рекламу наркотических и психотропных веществ, сообщили в администрации города.

В Барнауле борются с рекламой наркотиков.
В Барнауле борются с рекламой наркотиков.
barnaul.org

Волонтеры ликвидировали надписи в районе ул. Партизанской, Пролетарской, на пр. Комсомольском и Социалистическом.

Днем позже активисты обошли улицы Строительную, Мамонтова и Ракитную в селе Власиха. Дружинники выявили и закрасили семь надписей около образовательных учреждений, на остановочных павильонах и вблизи предприятий потребительского рынка.

Надписей экстремистского содержания во время рейда не выявили.

Иван Нечаев,
специалист по работе с молодёжью Краевого дворца молодежи:

Волонтеры вышли на улицы Барнаула в рамках акции по закраске надписей, содержащих рекламу наркотических и психотропных веществ «Пойдём, закрасим!». Считаю, что это очень важное и актуальное направление работы, которое позволяет сделать город чище и безопаснее. Есть идея создать молодежные отряды по всему Алтайскому краю, чтобы усилить эту работу и сделать ее популярнее.

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