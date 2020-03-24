Волонтеры избавили Барнаул от наркорекламы

Волонтеры в Барнауле провели рейд по борьбе с несанкционированными надписями. В частности, дружинники закрашивали рекламу наркотических и психотропных веществ, сообщили в администрации города.

Волонтеры ликвидировали надписи в районе ул. Партизанской, Пролетарской, на пр. Комсомольском и Социалистическом.

Днем позже активисты обошли улицы Строительную, Мамонтова и Ракитную в селе Власиха. Дружинники выявили и закрасили семь надписей около образовательных учреждений, на остановочных павильонах и вблизи предприятий потребительского рынка.

Надписей экстремистского содержания во время рейда не выявили.

Иван Нечаев,

специалист по работе с молодёжью Краевого дворца молодежи: