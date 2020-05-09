Дуэт Томенко-Романенко поздравил жителей Алтайского края и ветеранов с Днем Победы

В годы Великой Отечественной войны на полях сражений пали более 250 тысяч жителей Алтайского края. Ветеранов, тружеников тыла и всех жителей региона поздравили губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко.

Виктор Томенко напомнил, что в год 75-летия Победы 9 мая — самый главный праздник. Он навсегда вошел в историю нашей страны и всего мира. Поколение героев спасло человечество от фашизма и подарило миру свободу и независимость.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Уже 75 лет мы живем под мирным небом, и с каждой новой годовщиной победы масштаб подвига наших отцов и дедов становится все очевидней. Мы никогда не забудем испытаний, которые выпали на долю военного поколения.

Председатель АКЗС Александр Романенко также обратился к жителям края. Он подчеркнул, что сила духа и мужество нашего народа решили исход Второй мировой войны и поблагодарил ветеранов.

Председатель АКЗС

Александр Романенко:

Мы склоняем головы перед поколением победителей, принимаем от них эстафету любви к Родине и обязуемся хранить память: в ней заключено бессмертие каждого солдата и наше право на мирное будущее.

Свое поздравление политик завершил словами: «Вечная слава павшим и живущим героям. Вы гордость страны, символ мужества нашего народа. Никто и никогда не сможет переписать историю и умалить ваш подвиг».