11 августа
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Жизнь

Дух Мексики. В центре сибирского города появится большой мистический мурал

Известный мексиканский художник Трепо Паркер готовит живопись во всю стену в Новосибирске, пишут ngs.ru и КП-Новосибирск.

Источник: https://streetartcities.com/artists/trepo-parker
Источник: https://streetartcities.com/artists/trepo-parker

Трепо Паркер работает над полотном (муралом), посвященным мексиканской мифологии. Им украсят будущий барный дворик, принадлежащий ресторатору Даниилу Прицкау и его партнерам.

Бизнесен пригласил уличного художника в Новосибирск. По задумке Прицкау, во дворе будет находиться его действующее кафе мексиканской кухни New Mexico и бар в этом же стиле. Он уверен: мастер из Мексики сможет лучше всего передать дух этой страны.

«Рот откроешь и провалишься в Мексику — такой эффект погружения будет в замкнутом дворовом пространстве. Работы художников на холстах привозишь и увозишь, а этот проект будет доступен всем.

Простоит долго, станет центром притяжения. Последние годы на этом месте вообще была помойка, а теперь появится новая достопримечательность. Надеюсь, что в будущем сюда подтянутся другие заведения, у нас будет общий двор со своей атмосферой, — рассказал КП-Новосибирск совладелец мексиканских ресторанов.

Художник только приступил к работе. Но зрители уже могут различить голову индейца с трубкой, змею, леопарда, волка и орла.

Живопись планируют завершить до конца месяца.

Трепо Паркер известен своими колоритными полотнами, которые рассказывают зрителям о мексиканских мифах и легендах. Его муралы украшают стены зданий Гуадалахары, столицы мексиканского штата Халиско.

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