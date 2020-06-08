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Жизнь

Праздник Духов день. Что можно и что нельзя делать 8 июня

Прямым продолжением праздника Святой Троицы считается Духов день. В этом году он выпадает на 8 июня. Рассказываем, что не рекомендуется делать в этот день, а что будет безгрешно.

Солнце.
Солнце.
Анна Зайкова, altapress.ru.

На самом деле правильнее будет называть этот праздник День духов. Он связан с тем, что, по евангельским писаниям, в этот день Святой дух сошел на апостолов. Также распространено название «Понедельник Святого духа».

В этот день можно посещать храмы для богослужения и ставить свечки за упокой души усопшего.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом (например, копать грядки на огороде и вообще «лезть в землю»), также считается неправильным заниматься рукоделием.

С другой стороны, Церковь рекомендует не отказывать в гостеприимстве. Если к вам нагрянули гости, то нужно встретить их с радостью, накормить и напоить.

По приметам, если на Духов день будет жарко, то такая погода может простоять и в ближайшие 40 дней.

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