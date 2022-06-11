11 июня
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Жизнь

Дуров анонсировал запуск платной подписки в Telegram

Telegram запустит платную премиум-подписку в июне. Она позволит пользователям мессенджера получить дополнительные функции, сообщил Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Telegram, социальные сети.
Telegram, социальные сети.
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«Мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получать больше, сохраняя при этом наши существующие функции бесплатными, — это сделать эти повышенные лимиты платными», — считает основатель мессенджера.

Важно, что все существующие функции останутся бесплатными.

У пользователей Telegram Premium появятся дополнительные возможности, скорость и ресурсы, например, удвоенные лимиты, загрузку файлов до 4Гб, конвертацию голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы и многое другое.

Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями, так как именно пользователи — главный приоритет, заключил Дуров.

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