Дуров анонсировал запуск платной подписки в Telegram

«Мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получать больше, сохраняя при этом наши существующие функции бесплатными, — это сделать эти повышенные лимиты платными», — считает основатель мессенджера.
Важно, что все существующие функции останутся бесплатными.
У пользователей Telegram Premium появятся дополнительные возможности, скорость и ресурсы, например, удвоенные лимиты, загрузку файлов до 4Гб, конвертацию голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы и многое другое.
Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями, так как именно пользователи — главный приоритет, заключил Дуров.