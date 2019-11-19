«Душа за них болит»: в Алтайском крае стало поступать меньше средств на марафон «Поддержим ребенка»

В крае идет подготовка к финальному мероприятию благотворительного марафона «Поддержим ребенка». Altapress.ru узнал у руководителя Алтайского отделения Российского детского фонда Оксаны Овчинниковой, сколько средств уже удалось собрать и на что они будут потрачены.

В 2019 году марафон собрал 11 млн 485 тыс. рублей. Из них — более 1 млн рублей пришли для оказания помощи конкретным детям. Для сравнения, в 2018 году — было собрано более 18 млн рублей.

Напомним, марафон «Поддержим ребенка» был инициирован прежним губернатором Александром Карлиным. Он принимал в нем активное участие и пригласил профессора, члена-корреспондента РАН Якова Шойхета возглавить исполнительную дирекцию фонда, чтобы четко определять, каким именно детям нужна помощь.

Марафон получил статус «губернаторского» мероприятия и собирал за год более 20 млн. рублей.

После ухода Карлина марафон «Поддержим ребенка» перестал быть статусным, и, как следствие, перечисления в него стали скромнее.

На благотворительном марафоне «Поддержим ребенка». Анна Зайкова

Скорее всего, новые краевые власти не очень хотят поддерживать карлинские проекты, стараются дистанциироваться от них. Хотя руководитель регионального отделения РДФ связывает снижение денежных поступлений в рамках марафона с другими событиями.

Оксана Овчинникова,

руководитель Алтайского отделения детского фонда:

Спад в этом году, действительно, есть. Думаю, это связано с трагедией в Иркутской области. Жители достаточно активно отозвались на нее — было много перечислений через наш фонд. Я оптимистично смотрю в будущее — общаюсь с руководителями предприятий. Этот проект нужен всем — и тем, кто хочет помочь детям, и тем, кому эта помощь нужна. Мы делаем действительно благое дело.

На благотворительном марафоне «Поддержим ребенка». Анна Зайкова

Собранные средства фонд тратит на покупку безглютеновой муки для детей с целиакией (непереносимость белка злаков — глиадина). «Дети с таким заболеванием — не инвалиды. Государственные выплаты на них не распространяются. Поэтому очень важно их поддержать», — отмечает Оксана Овчинникова.

Также Фонд поддерживает детей, которые страдают от диабета.

«На установку инсулиновых помп выделяется мало федеральных квот. А очередь сейчас — из 150 человек. Чтобы решить эту серьезную для Алтайского края проблему, мы приобретаем помпы и стараемся обеспечить финансово, чтобы нуждающиеся могли находиться длительное время в клинике в Москве. Председатель нашего попечительского совета Яков Шойхет очень трепетно относиться к этой проблеме. Всегда поддерживает, потому что душа за детей болит», — рассказывает Оксана Овчинникова.

На благотворительном марафоне «Поддержим ребенка». Анна Зайкова

Фонд также выделяет средства на приобретение и установку кохлеарных имплантов (слуховых протезов) для глухих детей.

Оксана Овчинникова,

руководитель Алтайского отделения детского фонда:

Этот год у нас был объявлен годом борьбы с муковисцидозом. В Алтайском крае от него страдают 50 детей. Ежегодно поддерживаем этих ребят, но сейчас сделали на оказании им помощи особое усилие. Таким детям ежедневно нужны ингаляции. Собранные средства помогут приобрести технические средства реабилитации и лекарственные препараты.

Финальный благотворительный марафон состоится 3 декабря в 10.30 в Молодежном театре Алтая.