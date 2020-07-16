Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 июля 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Душевнобольной барнаулец стучался в Кремль, а попал в психбольницу

14 июля душевнобольной житель Барнаула пытался прорваться в Кремль, пишет МК. Мужчина хотел устроиться туда на должность экстрасенса.

Москва. Кремль.
Москва. Кремль.
СС0

По данным издания, 38-летний барнаулец Сергей уже 6 лет живет с диагнозом шизофрения. Психическая болезнь развилась после расставания с женой. До развода он занимался ремонтом машин, а после прошел лечение в психбольнице, стал жить у матери и получать пенсию по инвалидности.

Несколько лет назад мужчина начал заявлять, что обладает даром предвидения и общается с мертвыми членами царской семьи Романовых, пишет МК. Захотел поступить в академию ФСБ для обучения на экстрасенса, но туда не взяли. Тогда Сергей попробовал устроиться в Кремль. Приезжал в Москву в июне, но вернулся домой без результата.

В июле, после получения пенсии, начал строчить сообщения президенту, внезапно заявил, что ему назначили встречу возле Спасских ворот и уехал. Сын домой так и не вернулся, и мать забила тревогу.

Выяснилось, что барнаульца госпитализировали в московскую спецклинику им. Ганнушкина.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость