Душевнобольной барнаулец стучался в Кремль, а попал в психбольницу

По данным издания, 38-летний барнаулец Сергей уже 6 лет живет с диагнозом шизофрения. Психическая болезнь развилась после расставания с женой. До развода он занимался ремонтом машин, а после прошел лечение в психбольнице, стал жить у матери и получать пенсию по инвалидности.

Несколько лет назад мужчина начал заявлять, что обладает даром предвидения и общается с мертвыми членами царской семьи Романовых, пишет МК. Захотел поступить в академию ФСБ для обучения на экстрасенса, но туда не взяли. Тогда Сергей попробовал устроиться в Кремль. Приезжал в Москву в июне, но вернулся домой без результата.

В июле, после получения пенсии, начал строчить сообщения президенту, внезапно заявил, что ему назначили встречу возле Спасских ворот и уехал. Сын домой так и не вернулся, и мать забила тревогу.

Выяснилось, что барнаульца госпитализировали в московскую спецклинику им. Ганнушкина.