«Душу отвести»: барнаульские рыбаки жалуются на безрыбье, но все равно идут на Обь

Большой рыбацкий городок развернулся по другую сторону Оби напротив новой набережной Барнаула. В новогодние праздники количество палаток здесь доходило до 70−80 штук. Сейчас любителей подледного лова на реке поменьше. Сами рыбаки рассказывают, что «глухой» сезон уже начался. Особого улова они не ждут до марта, но все равно каждый день идут на лед. С самыми заядлыми из них пообщались корреспонденты altapress.ru.

Где самые популярные места?

Барнаулец Юрий в зимней рыбалке, так сказать, новичок — стаж всего 5 лет. На Обь он приходит почти каждый день. Зачем? Отвечает: «А что лучше на диване лежать?»

В первые послепраздничные дни мы встретили его на другом берегу реки, напротив новой набережной. Сейчас в Барнауле это самое популярное место у рыбаков-любителей.

Юрий рассказывает, что в новогодние праздники рыбацкие палатки стояли на каждом квадратном метре. Чтобы занять хорошее место, приходилось выезжать на Обь пораньше.

Сами рыбаки объясняют: место здесь удачное. Подъехать на машине можно со стороны городского пляжа. Дорога хоть и ухабистая, но пройти сможет даже низенькая легковушка. Кто без автомобиля, спокойно доезжает на общественном транспорте до Речного вокзала, а дальше — пешком через Обь.

Сергей Казанцев, заядлый рыбак и президент «Федерации рыболовного спорта Алтайского края», говорит, что по доступности с этим местом может сравниться только «ковш», находящийся по левую сторону от Нового моста.

В зимнее время барнаульские рыбаки также выезжают на «Водный мир» и гребной канал. Последний считается местом «сложноватым».

Сергей Казанцев,

президент «Федерации рыболовного спорта Алтайского края»:

Рыба здесь капризная, ей не угодишь. Я пару раз в этом году выезжал на гребной канал и каждая рыбалка была не похожей на предыдущую.

За пределами Барнаула у любителей зимней рыбалки популярны «две воды» за поселком Затон и протоки Оби за Бобровкой, но сюда еще надо проехать. Сделать это сейчас можно только на полноприводном авто.

Николай,

рыбак из Барнаула:

Пару дней назад ездили на рыбалку за 10 километров от Бобровки. Только приехали, началась такая пурга, что страшно вспомнить — еле выбрались. Хорошо, что рыбаки — народ простой и участливый. Если ты «соседу» не поможешь, завтра в такой же ситуации можешь оказаться сам.

Почему глухо зимой?

О своем улове большинство рыбаков рассказывали с грустью. Чебаки, ерши и другая «мелочь» — это все, что сейчас удается поймать в этом месте. Зачастую такой улов рыбаки тут же отправляют на корм птицам, оккупировавшим прибрежную часть Оби.

На вопрос зачем ради этого сидеть на морозе целый день, рыбаки отвечает: «Чтоб душу отвести».

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле Анна Зайкова

Юрий, встретившийся нам по дороге, объяснил: погода сейчас для рыбалки не совсем подходящая — перепады температуры и скачущее атмосферное давление давят на рыбу. Она становится вялой и ни на какую приманку идти не хочет.

Сейчас для рыбаков наступает самая печальная пора — глухозимье. В январе-феврале рыба начинает клевать не очень хорошо. А иногда вообще возникают большие проблемы: в один день она может клевать, а на другой — ни одной поклевки.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле Анна Зайкова

Рыбаки объясняют: в середине зимы лед становится толстым, надежно укрытым снегом. Кислорода в воде все меньше, рыба от этого вялая и одновременно осторожная. Стабильный клев в такой период можно ждать хоть круглые сутки, так и не дождавшись.

Правда, у теории глухозимья есть свои оппоненты. Сергей Казанцев утверждает: большинство тех, кто пеняет на «мертвый» сезон, просто подходят к вопросу рыбалки слишком примитивно.

«Смотрю иногда на толщину лески у некоторых рыбаков и думаю: то ли слона они решили на нее поймать. Какая рыба будет на это клевать?», — рассказывает он.

Когда ждать оживления?

Рыбаки утверждают, что более менее стабильный клев в районе Барнаула начнется в марте с так называемой «последней водой». Этот период для рыбаков долгожданный, но в то же время быстротечный. Уже в апреле выходить на Обь становится небезопасно.

Несмотря на это отчаянных рыбаков снимают со льда почти каждый год. Иногда это происходит даже в мае.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле Анна Зайкова

Рыбакам, желающим максимально продлить зимний сезон, Сергей Казанцев настойчиво советует не выходить на рыхлый лед в одиночку, надевать спасательные жилеты, хотя бы под куртку и привязывать к себе длинную веревку, которая поможет в случае опасности.

Если подходить к этому вопросу халатно, с зимней рыбалкой можно завязать навсегда.

Что рыбаки берут с собой на лед?

Минимальный набор любителя зимней рыбалки состоит из нескольких приспособлений.

Палатка

Самая простая палатка для зимней рыбалки стоит около 2 тысяч рублей. Приспособлена она под одного человека. Есть варианты и дороже. Например, «куб» стоит от 6 тысяч, многослойный утепленный — от 8 тысяч. Использовать его можно в ночной рыбалке и в низкие температуры. В «кубе» может поместиться сразу несколько рыбаков.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле Анна Зайкова

Горелка

Вариантов для обогрева палатки множество. Рыбаки используют газовые горелки с датчиками содержания углекислого газа, сухое горючее, специальные плитки.

Бывалые рассказывают, что для обогрева подойдут и обычные свечи. Установить две-три у лунки — и руки уже не мерзнут.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле Анна Зайкова

Ледобур

Для начинающих рыбаков вполне сойдет и самый простой бур (стоимостью около 1 тысячи рублей). Главное — следить за остротой его ножей.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле Анна Зайкова

Удочки

Здесь вариантов просто масса, все зависит от предпочтений рыбака и толщины его кошелька. Варианты можно найти и за 50 рублей и за 1 тысячу.

Леска

Опытные рыбаки рассказывают, что в подледной рыбалке качество и толщина лески играет чуть ли не решающую роль. В идеале леска для зимней рыбалки должна быть тонкой и одновременно прочной. Рекомендуется проверять ее параметры прямо в магазине.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле Анна Зайкова

Шумовка , ящик и «санки»

Черпак, или, как его еще называют, шумовка — это универсальный инструмент для очистки лунки от шуги и тонкой ледяной корки. Опытные рыболовы в своем арсенале имеют несколько моделей для разных условий.

Рыболовный ящик используют для хранения снастей и сидения на льду, заменяя им раскладной стул. Пластмассовые «санки» рыбаки используют для транспортировки оборудования по снегу.