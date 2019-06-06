«Два Алтая» вошли в пятерку самых чистых регионов России

Общественная организация «Зеленый патруль» создала рейтинг самых «грязных» регионов России. При этом самыми чистыми регионами по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область и Москва, сообщает Газета.ру .

В числе самых «грязных» регионов России — Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области. Эксперты «Зеленого патруля» также отметили, что на самом деле в России десятки и сотни населенных пунктов с загрязненным атмосферным воздухом. К ним поступают жалобы на загрязнение воздуха от жителей Приморья, Иркутской, Самарской и Кемеровской областей, и многих городов Урала.

По словам экспертов, мусорная реформа в стране «продолжает буксовать», и многие комплексы по сортировке отходов не справляются с объемами поступающих отходов. Вместо того, чтобы создавать технопарки для переработки отходов, мусор продолжают свозить на полигоны, — отмечается в исследовании. Существующие сортировочные станции часто являются муляжом, поскольку на них нельзя переработать даже 10% поступающего мусора.

Председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин отметил, что сортировка отходов запускается лишь в случае, когда объект посещают контролирующие органы или важные гости.