Два барнаульских школьника станут участниками энергетической проектной смены в «Орленке»

Дмитрий Еремеев — единственный представитель территорий присутствия Россети Сибирь, награжденный за высокие результаты на Всероссийской энергетической олимпиаде школьников. Почетную грамоту и призы ему вручали лично министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Задания были действительно сложными. Я хоть и увлекаюсь этой темой, но сам был удивлен, что с таким непростым этапом удалось справиться. Визит мне очень понравился. Для нас организовали не только экскурсию по основным туристическим местам Москвы, но и показали энергетические объекты, например, подстанции. Со своим будущим я пока не определился, но серьезно рассматриваю перспективу связать взрослую жизнь с энергетикой.