Два барнаульских школьника станут участниками энергетической проектной смены в «Орленке»

Дмитрий Еремеев — единственный представитель территорий присутствия Россети Сибирь, награжденный за высокие результаты на Всероссийской энергетической олимпиаде школьников. Почетную грамоту и призы ему вручали лично министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.
Дмитрий Еремеев:
Задания были действительно сложными. Я хоть и увлекаюсь этой темой, но сам был удивлен, что с таким непростым этапом удалось справиться. Визит мне очень понравился. Для нас организовали не только экскурсию по основным туристическим местам Москвы, но и показали энергетические объекты, например, подстанции. Со своим будущим я пока не определился, но серьезно рассматриваю перспективу связать взрослую жизнь с энергетикой.
Всеволод Золотов тоже учится в десятом классе. Он обладатель диплома первой степени Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». Всеволод — автор лучшей инновационной разработки в сфере электроэнергии: «Система регулирования температуры масляного трансформатора». Найти среди детских проектов те, которые имеют право на жизнь, на практическое применение — цель проекта «Шаг в будущее». Направления диктует сама жизнь — сегодня и в стране особенно востребованы технические специалисты.
В августе барнаульские старшеклассники примут участие в энергетической проектной смене компании «Россети», проводимой на площадке одного из всероссийских детских оздоровительных центров, где отраслевые эксперты помогут им в создании и реализации собственных проектов.