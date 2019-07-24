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Жизнь
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Два барнаульских школьника станут участниками энергетической проектной смены в «Орленке»

Десятиклассники Дмитрий Еремеев и Всеволод Золотов попали в поле зрения компании «Россети» благодаря блестящим знаниям в области энергетики. Став участниками различных научных конкурсов, инициированных компанией, ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и оказались на лидирующих позициях. Кроме дипломов и призов, талантливые юноши получили возможность познакомиться с отраслью намного ближе, а также принять участие в специальных проектах Россетей.

Дмитрий Еремеев — единственный представитель территорий присутствия Россети Сибирь, награжденный за высокие результаты на Всероссийской энергетической олимпиаде школьников. Почетную грамоту и призы ему вручали лично министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Дмитрий Еремеев:

Задания были действительно сложными. Я хоть и увлекаюсь этой темой, но сам был удивлен, что с таким непростым этапом удалось справиться. Визит мне очень понравился. Для нас организовали не только экскурсию по основным туристическим местам Москвы, но и показали энергетические объекты, например, подстанции. Со своим будущим я пока не определился, но серьезно рассматриваю перспективу связать взрослую жизнь с энергетикой.

Всеволод Золотов тоже учится в десятом классе. Он обладатель диплома первой степени Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». Всеволод — автор лучшей инновационной разработки в сфере электроэнергии: «Система регулирования температуры масляного трансформатора». Найти среди детских проектов те, которые имеют право на жизнь, на практическое применение — цель проекта «Шаг в будущее». Направления диктует сама жизнь — сегодня и в стране особенно востребованы технические специалисты.

В августе барнаульские старшеклассники примут участие в энергетической проектной смене компании «Россети», проводимой на площадке одного из всероссийских детских оздоровительных центров, где отраслевые эксперты помогут им в создании и реализации собственных проектов.

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