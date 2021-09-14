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Жизнь

Два дня в Алтайском крае будут перекрывать трассы из-за военных

15 и 15 сентября в Алтайском крае будут ограничивать движение транспорта из-за прохождения военных колонн, предупредили в ГИБДД.

Пробка на трассе.
Пробка на трассе.
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14 сентября

  • с 17:00 до 17:40 на автодороге «с. Лосиха — н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — подъезд к с. Жилино — н.п. Жилино»,
  • с 17:00 до 18:45 на автодороге «Фирсово — Бобровка — Рассказиха — аэродром „Лесной“».

15 сентября

  • с 20:50 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д „Фирсово“ — Бобровка — Рассказиха» — н.п. Лесной",
  • с 21:00 до 21:40 на автодороге «н.п. Жилино — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Б. Ключи — с. Лосиха».

Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к ситуации.

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