Два дня в Алтайском крае будут перекрывать трассы из-за военных

14 сентября
- с 17:00 до 17:40 на автодороге «с. Лосиха — н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — подъезд к с. Жилино — н.п. Жилино»,
- с 17:00 до 18:45 на автодороге «Фирсово — Бобровка — Рассказиха — аэродром „Лесной“».
15 сентября
- с 20:50 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д „Фирсово“ — Бобровка — Рассказиха» — н.п. Лесной",
- с 21:00 до 21:40 на автодороге «н.п. Жилино — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Б. Ключи — с. Лосиха».
Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к ситуации.