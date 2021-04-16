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Жизнь

Два дня в Барнауле будут отключать отопление и горячую воду по контуру ТЭЦ-3

19 и 21 апреля СГК проведет испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя на магистралях в контуре Барнаульской ТЭЦ-3. Сначала температуру сетевой воды поднимут до 130 градусов, а потом снизят до значения по графику.

ТЭЦ-3.
ТЭЦ-3.
Анна Зайкова

На 10 часов для проведения проверки отключат отопление для детских и лечебных учреждений, а также горячую воду для отдельной категории потребителей:

  • с неавтоматизированными системами горячего водоснабжения (ГВС),
  • калориферными установками,
  • отопительными системами с непосредственной схемой присоединения.

Остальных отключения не коснутся.

График отключений.
График отключений.
пресс-служба СГК

Точную информацию о конкретном доме стоит уточнять в управляющей компании.

В случаях обнаружения парений и выбросов воды на поверхность трубопроводов нужно сообщить в диспетчерскую службу СГК — 8 (3852) 599−715.

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