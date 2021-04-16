Два дня в Барнауле будут отключать отопление и горячую воду по контуру ТЭЦ-3

На 10 часов для проведения проверки отключат отопление для детских и лечебных учреждений, а также горячую воду для отдельной категории потребителей:
- с неавтоматизированными системами горячего водоснабжения (ГВС),
- калориферными установками,
- отопительными системами с непосредственной схемой присоединения.
Остальных отключения не коснутся.
График отключений.
пресс-служба СГК
Точную информацию о конкретном доме стоит уточнять в управляющей компании.
В случаях обнаружения парений и выбросов воды на поверхность трубопроводов нужно сообщить в диспетчерскую службу СГК — 8 (3852) 599−715.