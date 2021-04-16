Два дня в Барнауле будут отключать отопление и горячую воду по контуру ТЭЦ-3

19 и 21 апреля СГК проведет испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя на магистралях в контуре Барнаульской ТЭЦ-3. Сначала температуру сетевой воды поднимут до 130 градусов, а потом снизят до значения по графику.