5 апреля
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Жизнь

Два года расшифровывали рукопись с описанием загадочного прибора Птолемея

Международная группа ученых частично расшифровала рукопись астронома Клавдия Птолемея, пишет mail.ru.

Космос, летающая тарелка.
Космос, летающая тарелка.
СС0

Документ обнаружили в 1819 году. В нем — описание таинственного прибора, «метеороскопа». В течение двух лет расшифровывали описание этого прибора.

В первой части рукописи описано, как изготавливать каждый компонент инструмента, а потом — как собирать вместе все детали.

Вторая часть состоит из серии коротких глав, каждая из которых описывает, как использовать античный гаджет.

Это было сложное устройство, которое состояло из вложенных друг в друга и подвижных металлических колец. Их можно было использовать для астрономических наблюдений и вычислений.

Ранее из хранящегося на Алтае манускрипта ученые узнали, как Чингисхан относился к женщинам. Эта рукопись сутры «Ключ разума» на старописьменном монгольском языке датируется XIII-XIV вв. Манускрипт является одним из самых древних монгольских рукописных памятников, известных науке.

Так, Чингисхан советовал потомкам ее относиться к словам женщины слишком серьезно.

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