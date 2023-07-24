Два грибочка-дружочка. Тихие охотники делятся небольшим уловом в Алтайском крае

Грибы не спешат появляться в алтайских лесах, и тихие охотники едва успевают собирать редкий урожай. Тем не менее кому-то везет, и он уносит домой ведра грибов. Фотографиями поделилось в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Грибники жалуются, что в лесах пока не так много грибов, как того бы хотелось.

Урожай собирают в сосновом бору Барнаула, в Мамонтовском, Бийском, Томчихинском, Каменском и Троицком районах. Также находят большие и маленькие грибы в селах Покровка и Костин Лог.

"Нынче пока глухо, вчера ездили, грибом даже не пахнет... Но дожди прошли хорошие, надеюсь еще все впереди", - рассказывают грибники.

Собирают сыроежки, белые грибы, маслята и лисички.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно собирать и хранить грибы.