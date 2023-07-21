21 июля
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Жизнь

Как правильно собирать и хранить грибы, рассказали в Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре перечислили правила сбора и хранения грибов, чтобы не отравиться ими в дальнейшем. Рекомендации они опубликовали в официальном Telegram-канале.

Грибы и ягоды в Алтайском крае
Грибы и ягоды в Алтайском крае
Грибы и грибники Алтайского края

В ведомстве советуют собирать только знакомые грибы, в чьей съедобности вы уверены. Избегайте старых, переросших и червивых. Грибы стоит срывать вдали от дорог, магистралей и вне населенных пунктов.

Срезать гриб нужно с целой ножкой и складывать в плетенные корзины - так они будут дольше храниться. Ведь грибы - это чистый белок, который очень быстро портится.

"Все грибы нужно перебрать в тот же день, отсортировать по видам и тщательно проверить, убрав червивые, перезревшие, без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали", - советуют в ведомстве.

Ни в коем случае не стоит пробовать гриб сырым. Его стоит приготовить в тот же день сбора, ни днем позже. Также не стоит хранить продукт в тепле, мариновать и солить в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.

"Одной из главных причин возникновения пищевого отравления является неправильная технология приготовления. Грибы нужно специальным образом обработать: очистить от земли, хорошо промыть в воде, замочить и отварить", - напоминают в Роспотребнадзоре.

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