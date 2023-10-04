«Два маленьких комочка». Мама из Алтайского края рассказала о непростом рождении двойняшек в "Даре"

«Мне не трудно с двумя — мне очень хорошо», - уверенно заявляет Ирина Голованова, жительница Заринского района. Совсем скоро ее очаровательным близнецам, Асе и Ване исполнится один год. И их маме даже не верится, через сколько трудностей им пришлось пройти. О своей непростой беременности Ирина рассказала перинатальному центру «Дар».

Сбывшаяся мечта

«Я всегда очень сильно хотела детей. Но так уж сложилось, что мои желания не совпадали с возможностями...», - вспоминает Ирина. Осуществить ее мечту помогла процедура ЭКО, и в июне 2022 года она забеременела.

«Мы с мужем были безмерно счастливы, особенно когда узнали, что у нас будет двойня!», - рассказывает женщина.

В перинатальный центр «Дар» Ирина приехала из села Новоманошкино. Беременность протекала хорошо, однако на пятом месяце начались трудности. У будущей мамы стало часто повышаться давление. Из-за этого ей пришлось месяц провести в краевой больнице. Врачи старались облегчить состояние женщины, кардиолог назначал все новые и новые лекарства, однако они почти не помогали. Не выдержав, Ирина написала отказную и твердо решила возвращаться домой.

Однако перед этим будущая мама должна была убедиться, что с малышами все в порядке. Скрининг в «Даре» показал, что детки чувствуют себя отлично. Чего нельзя было сказать об Ирине. Анализы показали, что у женщины был повышен белок, из-за чего ей требовалась срочная госпитализация в перинатальный центр.

Беременная женщина. https://unsplash.com/

«Это сейчас я понимаю, что мне грозила реальная опасность. Но тогда ни психологи, ни врачи, ни муж не могли на меня повлиять: мне нужно было хотя бы одну ночь переночевать дома, видимо, мое состояние сказывалось и мешало мне думать рационально», - вспоминает Ирина.

Дома верхнее давление у женщины поднялось до 160 мм рт.ст., поэтому тем же вечером ее срочно повезли в «Дар». Там же провели повторное УЗИ — оно показало, что с малышами все было хорошо. Однако состояние Ирины продолжало ухудшаться. «Я постоянно задыхалась, просила открывать все форточки. Вставать с постели было каким-то испытанием», - рассказывает она.

По воспоминаниям Ирины, больничные стены давили на нее, а тоска по родному дому и мужу была невыносимой. Врачи центра старались сделать все, чтобы поддержать женщину даже в самом тяжелом состоянии. «Сейчас, вспоминая свои мысли, я думаю, что нужно было просто расслабиться и спокойно дождаться встречи с малышами в замечательных условиях», - считает Ирина.

Женщина. Беременность. https://unsplash.com/

Новые испытания

29 ноября 2022 года раньше срока родились Ася и Иван. Детки были совсем крошечными, Ваня весил всего 900 г, Ася – 1100 г. В жизни их мамы начались новые испытания.

«Я ничего не знала о недоношенных детках. Начитавшись в интернете различной информации, я не могла поверить до конца, что все будет хорошо. Они совсем не были похожи на тех малышей, которых я видела раньше. И я была уверена, что будет большое количество диагнозов, с которыми нам придется жить…» - рассказывает о своих переживаниях Ирина.

Меньше, чем через месяц Асю с гидроцефалией увезли в другую больницу, которая находилась в Кемерово. Ирине же пришлось остаться в Алтайском крае, так как Иван все еще находился в реанимации. Выписали его оттуда только 15 января. Все это время Ирина навещала малыша каждые три часа, днем и ночью. «Как же было сложно тогда! Я все время плакала, никогда еще мне не приходилось чувствовать себя такой разбитой», - сокрушается женщина.

Младенец. unsplash.com

Позже ее с сыном перевели в палату интенсивной терапии. Ваня долго был на аппарате ИВЛ. Рассказывая об этом, Ирина называет себя очень тревожной матерью. Она часто вызывала дежурных, как только ей казалось, что с малышом что-то не так. Приходили врачи, медсестры, успокаивали.

Ирина с теплотой вспоминает о специалистах и персонале «Дара». Так врач анестезиолог-реаниматолог Мария Береснева сначала показалась ей строгой. Но потом женщина увидела, как трепетно она заботится об ее сыне, и переживания тут же рассеялись.

«Удивительно еще то, что все сотрудники отделения реанимации новорожденных с теплотой и любовью относятся к нашим детям. Уверена, их где-то специально по этому принципу набирают», - улыбается Ирина.

В отделении патологии новорожденных и недоношенных детей маму всему научила врач-неонатолог Татьяна Кухарикова. Она же подарила ей книгу по уходу за новорожденными.

Младенец. Ребенок. СС0

7 февраля 2023 года Ирину и Ваню выписали. Сын к тому времени весил чуть больше двух килограммов. Вместе с малышом женщина поехала к дочурке в другую больницу. И семья наконец воссоединилась. «Когда, наконец, приехали все втроем домой, началась семейная жизнь, наполненная множеством занятий и реабилитаций… Но результат того стоит!», - признается Ирина.

Домашняя жизнь

Сейчас многие трудности остались позади. Родители регулярно занимаются с малышами. Сын уже научился подниматься. Ася регулярно посещает реабилитационные процедуры. За малышами продолжают следить специалисты кабинета катамнеза в «Даре».

«Мамочкам, которые сейчас стоят в начале этого сложного пути, хочется сказать, что никогда не нужно унывать и опускать руки! По возможности нужно связываться с мамами «торопыжек», которые оказались в такой же ситуации и смогли справиться с трудностями. Ни в коем случае нельзя пренебрегать помощью специалистов, бесплатной реабилитацией. Мы проделали большой путь, и я сама готова поделиться информацией и полезными контактами с теми, кто в них нуждается», - рассказывает Ирина.

Несмотря на все трудности и все то, что происходило с семьей, женщина невероятно счастлива. «Мне не трудно с двумя – мне очень хорошо!» - заявляет она.