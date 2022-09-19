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Жизнь

Два месяца без воды сидят жители алтайских сел

Жители села Калманка и поселка Троицк Алтайского края два месяца сидят без воды. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Два месяца без воды сидят жители алтайских сел.
Два месяца без воды сидят жители алтайских сел.
vk.com/incident22

Жительница Калманского района рассказала, что уже два месяца у них нет воды. По ее словам, губернатор выделил средства на бурение скважин, причем «приличную сумму».

«Машина приехала маленькая, я так понимаю такие только бурят на глубину до 50 метров, а там бурить минимум 300. У всех дети, воду возит администрация как попало, пить такую воду невозможно», — пишет девушка.

18 сентября сельчанам сказали, что в «засухе» придется пожить еще полтора месяца.

«На это бурение якобы уйдет 1,8 млн рублей, но в Барнауле можно и дешевле было найти и хороших рабочих которые устранили неполадку изначально за 1,5 недели», — возмущается она.

Также уточняется, что заявление в прокуратуру и обращение губернатору Алтайского края отправляют назад в сельскую в администрацию.

Сейчас в Калманском районе собирают повторное заявление и подписи.

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