Два месяца без воды сидят жители алтайских сел.

Жители села Калманка и поселка Троицк Алтайского края два месяца сидят без воды. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Жительница Калманского района рассказала, что уже два месяца у них нет воды. По ее словам, губернатор выделил средства на бурение скважин, причем «приличную сумму».

«Машина приехала маленькая, я так понимаю такие только бурят на глубину до 50 метров, а там бурить минимум 300. У всех дети, воду возит администрация как попало, пить такую воду невозможно», — пишет девушка.

18 сентября сельчанам сказали, что в «засухе» придется пожить еще полтора месяца.

«На это бурение якобы уйдет 1,8 млн рублей, но в Барнауле можно и дешевле было найти и хороших рабочих которые устранили неполадку изначально за 1,5 недели», — возмущается она.

Также уточняется, что заявление в прокуратуру и обращение губернатору Алтайского края отправляют назад в сельскую в администрацию.

Сейчас в Калманском районе собирают повторное заявление и подписи.