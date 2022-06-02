Два новосибирца с топором и ножами выследили самку лося на Алтае

Новосибирцы в октябре 2021 года решили убить лося.
«С этой целью они на автомобиле заехали в общедоступные охотничьи угодья, расположенные на территории Тальменского района, где выследили самку лося и произвели прицельный выстрел в животное. После чего с помощью топора и двух ножей разделали тушу, поместили мясо в машину и скрылись с места преступления», — рассказали в ведомстве.
Ущерб природе Алтайского края оценили в 400 000 рублей. Компенсацию охотники произвели в добровольном порядке.
Мужчин приговорили к 2 годам лишения свободы условно, а также на 2 года запретили заниматься охотой.
Ранее новосибирский браконьер убил на Алтае трех косуль.