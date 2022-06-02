2 июня
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Жизнь

Два новосибирца с топором и ножами выследили самку лося на Алтае

В Алтайском крае осудили двух жителей Новосибирской области за незаконную охоту, сообщает региональная прокуратура.

Топор.
Топор.
СС0

Новосибирцы в октябре 2021 года решили убить лося.

«С этой целью они на автомобиле заехали в общедоступные охотничьи угодья, расположенные на территории Тальменского района, где выследили самку лося и произвели прицельный выстрел в животное. После чего с помощью топора и двух ножей разделали тушу, поместили мясо в машину и скрылись с места преступления», — рассказали в ведомстве.

Ущерб природе Алтайского края оценили в 400 000 рублей. Компенсацию охотники произвели в добровольном порядке.

Мужчин приговорили к 2 годам лишения свободы условно, а также на 2 года запретили заниматься охотой.

Ранее новосибирский браконьер убил на Алтае трех косуль.

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