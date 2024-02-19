Два Олимпийских чемпиона собрали полный аншлаг на встрече в алтайском селе

19 февраля в село Залесово приехали два олимпийских чемпиона - Александр Легков и Юлия Ступак. Как сообщает корреспондент altapress.ru, находящийся на месте, встреча со спортсменами проходит при полном аншлаге.

Еще до начала люди окружили спортсменов, фотографировались и брали автографы. Во время выступления чемпионы рассказывали о своем пути в спорте, переломных моментах карьеры, о тренерах и мотивации.

Затем они сфотографировались с поклонниками и отправились на лыжню. Несмотря на мороз, сами дети попросили открытую тренировку на улице не отменять.

В течение часа Александр Легков и Юлия Ступак делились секретами лыжного мастерства.

Напомним, спортсмены приехали в Залесово по приглашению группы компаний "АлтайАгроСнаб", развивающей сельскохозяйственный бизнес в этом округе, и местной администрации.

Что уже сделано

С 2022 года в Залесово начали постепенно возрождать лыжный спорт. По программе поддержки местных инициатив на лыжне установили 50 опор и светодиодные лампы, провели освещение на одном километре трассы.

Для этого из краевого бюджета было выделено 1,3 млн рублей. Часть средств для реализации проекта внесла компания. Частный инвестор также приобрел в Новосибирске ратрак PistenBully 100, который теперь обслуживает сельскую лыжню.

Рельеф у залесовской трассы разнообразный — есть плоский круг на 500 метров для тренировки новичков, есть участки с горками для более опытных. В 2023 году лыжню удлинили до 10 км.

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