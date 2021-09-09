Два Пимена: почему 9 сентября ни в коем случае нельзя ломать рябиновые ветки

В народе 9 сентября — День двух Пименов. В этот день предки особенно почитали рябину и даже предсказывали по ней погоду.

Кто такие Пимены?

9 сентября (27 августа по старому стилю) славяне вспоминали двух святых — Пимена Великого и Пимена Палестинского. Первый родился в Египте примерно в 340 году и в юные годы ушел с братьями в Скитский монастырь, откуда позже переселился в развалины языческого храма. За свою жизнь Великий собрал книгу добрых афоризмов. Скончался он в 110 лет.

Второй Пимен, Палестинский, появился на свет в 6 веке.

Преподобный обитал в пустыне, проводил время в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды он рассказал иноку Агафонику о своем грехе, расплату за который ожидал.

Бродячие псы. pixabay.com

«Когда я был пастухом, мимо моего стада шел человек. Мои псы бросились на него и растерзали. Я мог его спасти, но не сделал этого. Мне было открыто, что я и сам умру такой смертью», — сказал Пимен. Так и случилось.

Традиции 9 сентября

Большую дань в праздник отдавали рябине. По поверью, она 9 числа мощно оберегает от злых духов, нечисти.

На Двух Пименов принято сажать молодую рябину под окном, чтобы защитить жилище от сглаза. Кроме того, советуют плести из пестрых гроздьев венки — они помогут укрепить брак и наладить семейную жизнь.

Рябина. Анна Зайкова

Запреты на День двух Пименов

9 сентября нельзя:

Поднимать вещи на перекрестке. Так есть риск отпугнуть удачу;

Давать деньги в долг. В противном случае вам могут их не вернуть;

Играть свадьбу. Для торжеств 9 сентября неблагоприятно;

Свадьба. unsplash.com

Ломать ветки рябины — священное дерево может «отомстить» и пустить судьбу прахом. Лучше поднимать ягоды с земли.

Народные приметы