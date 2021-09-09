Два Пимена: почему 9 сентября ни в коем случае нельзя ломать рябиновые ветки

Кто такие Пимены?
9 сентября (27 августа по старому стилю) славяне вспоминали двух святых — Пимена Великого и Пимена Палестинского. Первый родился в Египте примерно в 340 году и в юные годы ушел с братьями в Скитский монастырь, откуда позже переселился в развалины языческого храма. За свою жизнь Великий собрал книгу добрых афоризмов. Скончался он в 110 лет.
Второй Пимен, Палестинский, появился на свет в 6 веке.
Преподобный обитал в пустыне, проводил время в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды он рассказал иноку Агафонику о своем грехе, расплату за который ожидал.
«Когда я был пастухом, мимо моего стада шел человек. Мои псы бросились на него и растерзали. Я мог его спасти, но не сделал этого. Мне было открыто, что я и сам умру такой смертью», — сказал Пимен. Так и случилось.
Традиции 9 сентября
Большую дань в праздник отдавали рябине. По поверью, она 9 числа мощно оберегает от злых духов, нечисти.
На Двух Пименов принято сажать молодую рябину под окном, чтобы защитить жилище от сглаза. Кроме того, советуют плести из пестрых гроздьев венки — они помогут укрепить брак и наладить семейную жизнь.
Запреты на День двух Пименов
9 сентября нельзя:
- Поднимать вещи на перекрестке. Так есть риск отпугнуть удачу;
- Давать деньги в долг. В противном случае вам могут их не вернуть;
- Играть свадьбу. Для торжеств 9 сентября неблагоприятно;
- Ломать ветки рябины — священное дерево может «отомстить» и пустить судьбу прахом. Лучше поднимать ягоды с земли.
Народные приметы
- Много желудей — зима будет суровой;
- Гром предвещает теплое бабье лето;
- Много рябины — осень дождливой будет.