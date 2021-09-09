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Жизнь

Два Пимена: почему 9 сентября ни в коем случае нельзя ломать рябиновые ветки

В народе 9 сентября — День двух Пименов. В этот день предки особенно почитали рябину и даже предсказывали по ней погоду.

В этом году невероятный урожай рябины.
В этом году невероятный урожай рябины.
Анна Зайкова

Кто такие Пимены?

9 сентября (27 августа по старому стилю) славяне вспоминали двух святых — Пимена Великого и Пимена Палестинского. Первый родился в Египте примерно в 340 году и в юные годы ушел с братьями в Скитский монастырь, откуда позже переселился в развалины языческого храма. За свою жизнь Великий собрал книгу добрых афоризмов. Скончался он в 110 лет.

Второй Пимен, Палестинский, появился на свет в 6 веке.

Преподобный обитал в пустыне, проводил время в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды он рассказал иноку Агафонику о своем грехе, расплату за который ожидал.

Бродячие псы.
Бродячие псы.
pixabay.com

«Когда я был пастухом, мимо моего стада шел человек. Мои псы бросились на него и растерзали. Я мог его спасти, но не сделал этого. Мне было открыто, что я и сам умру такой смертью», — сказал Пимен. Так и случилось.

Традиции 9 сентября

Большую дань в праздник отдавали рябине. По поверью, она 9 числа мощно оберегает от злых духов, нечисти.

На Двух Пименов принято сажать молодую рябину под окном, чтобы защитить жилище от сглаза. Кроме того, советуют плести из пестрых гроздьев венки — они помогут укрепить брак и наладить семейную жизнь.

Рябина.
Рябина.
Анна Зайкова

Запреты на День двух Пименов

9 сентября нельзя:

  • Поднимать вещи на перекрестке. Так есть риск отпугнуть удачу;
  • Давать деньги в долг. В противном случае вам могут их не вернуть;
  • Играть свадьбу. Для торжеств 9 сентября неблагоприятно;
Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com
  • Ломать ветки рябины — священное дерево может «отомстить» и пустить судьбу прахом. Лучше поднимать ягоды с земли.

Народные приметы

  • Много желудей — зима будет суровой;
  • Гром предвещает теплое бабье лето;
  • Много рябины — осень дождливой будет.
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