16 мая
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Жизнь

Два предпринимателя в Барнауле увели 3 млн рублей на счета кредиторов, чтобы не платить налоги

В Барнауле осудили двух предпринимателей, которые задолжали по налогам более 7 млн рублей, и ухитрились избегать взыскания со счетов. Об этом altapress.ru рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.

Калькулятор.
Калькулятор.
pixabay.com

На счета организации налоговая служба выставила инкассовые поручения, все операции по счетам приостановила.

Однако, не желая платить налоги и страховые взносы, бизнесмены направили более 3 млн рублей на счета кредиторов. Таким образом они избежали взысканий по своим расчетным счетам (на них не осталось денег), пояснила старший помощник прокурора Железнодорожного района Анна Фомина.

Свою вину предприниматели не признали.

Суд оштрафовал каждого на 250 тыс. рублей по ч.1 ст.199.1 УК РФ (Неисполнение обязанностей налогового агента).

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