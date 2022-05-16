Два предпринимателя в Барнауле увели 3 млн рублей на счета кредиторов, чтобы не платить налоги

На счета организации налоговая служба выставила инкассовые поручения, все операции по счетам приостановила.
Однако, не желая платить налоги и страховые взносы, бизнесмены направили более 3 млн рублей на счета кредиторов. Таким образом они избежали взысканий по своим расчетным счетам (на них не осталось денег), пояснила старший помощник прокурора Железнодорожного района Анна Фомина.
Свою вину предприниматели не признали.
Суд оштрафовал каждого на 250 тыс. рублей по ч.1 ст.199.1 УК РФ (Неисполнение обязанностей налогового агента).