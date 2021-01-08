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Жизнь

Два прямых рейса запустит барнаульский аэропорт в январе

С января до Омска и Екатеринбурга можно будет долететь прямым рейсом из Барнаула. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта им. Г. Титова.

Ночь, аэропорт
Ночь, аэропорт
СС0

Рейс по маршруту «Омск-Барнаул-Омск» возобновят 11 января. Самолеты будут летать дважды в неделю, по понедельникам и субботам, на воздушном судне ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр».

Время полета составит два часа. Стоимость билета — от 891 рубля.

Рейс до Екатеринбурга откроют впервые 16 января. Вылеты будут выполняться трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Перевозить пассажиров будет судно SSJ100 авиакомпании Red Wings.

Вылет из Барнаула в 08:30, прилет в Екатеринбург в 09:15. Цена одного билета — от 2 599 рублей.

В аэропорту отметили, что на екатеринбургском рейсе есть удобные стыковки с Нижним Новгородом, Саратовом, Белгородом, Симферополем, Ростовом-на-Дону и другими городами.

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