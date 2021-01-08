Два прямых рейса запустит барнаульский аэропорт в январе

Рейс по маршруту «Омск-Барнаул-Омск» возобновят 11 января. Самолеты будут летать дважды в неделю, по понедельникам и субботам, на воздушном судне ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр».
Время полета составит два часа. Стоимость билета — от 891 рубля.
Рейс до Екатеринбурга откроют впервые 16 января. Вылеты будут выполняться трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Перевозить пассажиров будет судно SSJ100 авиакомпании Red Wings.
Вылет из Барнаула в 08:30, прилет в Екатеринбург в 09:15. Цена одного билета — от 2 599 рублей.
В аэропорту отметили, что на екатеринбургском рейсе есть удобные стыковки с Нижним Новгородом, Саратовом, Белгородом, Симферополем, Ростовом-на-Дону и другими городами.