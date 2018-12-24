Ко дню взятия Измаила: как Россия воевала с Турцией, за которой стояла Европа, и при чем тут Крым

Одним из ключевых событий Русско-турецкой войны 1787−1792 годов стало взятие Измаила 24 декабря 1790 года. Но для России эта война с Турцией была не первой, как и штурм крепости. О том как и почему эти события повторялись — материале altapress.ru

Русско-турецкая война 1768 — 1774 годов

Восьмилетний военный конфликт с Турцией стал судьбоносным для Российской империи, отмечает rushist.com. Россия в ходе войны планировала заполучить выход к Черному морю. Османская империя рассчитывала расширить свои владения в Северном Причерноморье и на Кавказе, также в случае победы Турция получила бы влияние над Речью Посполитой.

Войне предшествовали сложная дипломатическая игра, которую вели друг против друга Россия и Франция, и политический кризис в Речи Посполитой. Польские и французские интриги привели к тому, что османский султан Мантафа III объявил в ноябре 1768 года войну России, воспользовавшись как предлогом действиями русской армии на территории Речи Посполитой.

Численностью турки превосходили русскую армию, но были крайне не дисциплинированны — не выполняли приказы, дезертировали. Непосредственно боевые действия начались только в 1969 году.



После ряда поражений в боях с русскими, турки начали искать спасение в крепостях, в том числе и в древнем Измаиле. Русский главнокомандующий Румянцев послал один из военных отрядов для того, чтобы вытеснить врагов из Измаила. 26 июля 1770 года сражение под крепостью закончилось победой русских. До конца войны крепость стала главной квартирой русского генерала Вейсмана, который преобразовал из турецких судов, так называемую Дунайскую флотилию. 21 июня 1774 года, после заключения мирного договора в Кучук-Кайнарджи, русские вернули Измаил турецкому правительству.

Русско-турецкая война 1787 — 1791 годов

Вторая Русско-турецкая война началась также по инициативе турок, которые остались недовольны исходом предыдущих сражений. На стороне Турции в ходе конфликта были Франция, Великобритания и Пруссия, но непосредственного участия в войне они не принимали.

В 1787 году Россия получила ультиматум: требование вернуть Крым, отказаться от покровительства Грузии и разрешить досмотр торговых судов, проходящих через проливы. Соглашения Турция не получила и объявила войну.

Развернувшиеся сражения не приносили туркам желаемого. С каждой новой битвой становился все очевиднее исход войны. Но несмотря на это, русским не удавалось склонить противника к подписанию мирного договора. Одним из решающих, и для русских успешных сражений в войне с Турцией 1787 — 1791 годов, стал штурм Измаила.

Крепость

Военный конфликт между Россией и Турцией вспыхнул во второй раз спустя 10 лет. За это время Турецкая сторона не без помощи Франции и Германии превратили Измаил в одну из сильнейших крепостей в Европе, сообщает История.РФ

Укрепленная стена Измаила располагалась на левом берегу Килийского рукава Дуная. Главный вал — 8,5 метров в высоту. Вокруг него ров глубиной до 11 метров и шириной до 13 метров. Местами ров заполняли водой.

«Атлас крепостей Российской империи» — СПб., 1830-е годы.

Крепость прикрывала собой основные стратегически важные направления. В случае прорыва этой крепости, русским открывались большие возможности, вплоть до частичного развала турецкой империи.

Турки превосходили русских оружием и численностью войск: гарнизон Измаила под командованием сераскира Мехмет-Эмина — 35 тыс. человек, у знаменитого полководца Суворова — 30 тыс.

11 часов в бою

На подготовку к бою ушло около шести дней. Суворов поделил войско на три отряда. Первый, генерал-майора де Рибаса, численностью 9 тыс. человек, атаковал с речной стороны. Второй, численностью 7,5 тыс. человек, которым руководил генерал-поручик Павел Потемкин отвечал за наступление на западную часть крепости. И третий, под руководством генерала-поручика Самойлова — за удар по левому крылу крепости. В резерве у Суворова оставались 2,5 тыс. кавалеристов, которых сдерживали для самого тяжелого исхода событий.

Штурм Измаила Штурм Измаила. Диорама. Художники В. Сибирский и Е. Данилевский.

22 декабря 1790 года русские войска начали сосредотачиваться в исходных для штурма местах. В 3 часа они покинули лагерь и до наступления рассвета начали атаку. Спустя несколько часов ожесточенной борьбы русские овладели большинством внешних укреплений начали сдавливать турок к центру города.

К 11 часам один из отрядов русских оккупировал центральную часть Измаила. В четыре часа Измаи пал окончательно. Из 35 тысяч турецких воинов выжили около 7 тысяч человек, которых тут же взяли в плен. Потери русских составили значительно меньше: около 3000 раненых и 2200 убитых.

Военные действия прекратились в 1791 году. В 1792 году был подписан Ясский мир, согласно которому Россия получила контроль над всем северным Причерноморьем от Днестра до Кубани.