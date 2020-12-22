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Жизнь

Два вечера подряд в Алтайском крае будут перекрывать Чуйский тракт

Вечером 22 и 23 декабря в Алтайском крае временно перекроют движение по Чуйскому тракту из-за проезда военной техники, предупредили в краевой Госавтоинспекции.

Стоп.
Стоп.
unsplash.com

22 декабря

  • с 22:00 до 1:00 23 декабря на автодороге «257 км а/д Р-256 — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Контошино»,
  • с 22:00 до 1:00 23 декабря на автодороге «258 км а/д Р-256 — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — 267 км а/д Р-256».

23 декабря

  • с 22:20 до 1:20 24 декабря на автодороге «н.п. Контошино — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — 257 км а/д Р-256»,
  • с 22:20 до 1:20 24 декабря на автодороге «267 км а/д Р-256 — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — 258 км а/д Р-256».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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