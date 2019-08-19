Два взгляда на одну компанию

Вот уже чуть больше года в Барнауле работает объединенный центр обслуживания (ОЦО) «ЛокоТех Эксперт». Заглянули поздравить коллектив ОЦО с первым днем рождения и заодно провели экспресс-интервью с двумя его сотрудниками. Что расскажут о своей работе бухгалтер и HR?

На четыре быстрых вопроса ответили Софья Василько, бухгалтер отдела учета расчетов с поставщиками, и Евгения Чекмарева, HR-специалист «ЛокоТех Эксперт».

Что для вас работа в «ЛокоТех Эксперт»?

Софья Василько: В первую очередь для меня работа — это финансовая независимость. Но работать только ради денег невозможно. В своей работе в ОЦО я вижу способ самореализации, возможность получить опыт в крупной компании, открыть новые стороны своей профессии. Здесь я получаю знания, прохожу тренинги, вижу, что могу состояться как профессионал и руководитель.

Евгения Чекмарева: Работа в ОЦО — это работа в большом коллективе, ведь у нас более 350 сотрудников с разными характерами, ожиданиями, настроениями, вопросами. Это всегда разноплановые задачи, что позволяет повышать собственный профессиональный уровень. Это мероприятия, которые мы проводим и для сотрудников, и для детей. Это работа с насыщенным графиком и, что для меня особенно важно, видимым результатом.

Как проходит ваш рабочий день?

Василько Софья. Источник ОЦО ООО «ЛокоТех Эксперт»

Софья Василько: Утром, приходя на работу, первым делом я открываю рабочую почту, проверяю список задач в системе электронного архива (СЭА), задаю отчет по статистике черновиков. Понимая свой объем работы на день, я работаю продуктивнее. До обеда я стараюсь отработать типовые задачи, не требующие детального изучения. После обеда занимаюсь оставшимися задачами и делаю анализ проделанной работы.

Евгения Чекмарева: День начинается очень приятно — с поздравлений коллег-именинников с днем рождения. Затем я составляю план задач, работаю с документацией, провожу собеседования. Сейчас мы не только подбираем людей на открытые вакансии, но и формируем резерв. ОЦО чуть больше года, за это время проделана огромная работа, сформирован штат сотрудников. Но мы стараемся строить свою работу так, чтобы иметь резерв квалифицированных кандидатов. В работе в «ЛокоТех Эксперт» много преимуществ, поэтому люди готовы подождать, чтобы попасть в нашу команду. В двух словах всего не опишешь, но каждый день обязательно связан с общением.

Что вас радует на работе?

Софья Василько: Радует, когда коллеги, пользующиеся у меня авторитетом, просят моего совета или помощи. Приятно чувствовать поддержку и помощь руководителя и коллектива. Радует забота руководства ОЦО о сотрудниках: служебные автобусы, полисы ДМС, спортивные мероприятия для молодежи, просторный светлый офис.

Евгения Чекмарева. Источник ОЦО ООО «ЛокоТех Эксперт»

Евгения Чекмарева: Каждый день, приходя на работу, видишь, как все оживает. Радует, что сотрудники уверены в своем завтра, полностью посвящают себя работе, ведь они видят, что компания заботится о них. У «ЛокоТех Эксперт» много преимуществ: официальное трудоустройство с полностью белыми и своевременными начислениями, служебный транспорт, ДМС после испытательного срока, новый офис, хороший ремонт, комфортные рабочие места. Мы проводим адаптационные мероприятия, чтобы новичкам было комфортнее вливаться в коллектив, профессиональные и командообразующие тренинги, организуем праздники для детей работников, участвуем в городских мероприятиях. Мне приятно видеть, какой результат дает такое отношение компании к коллективу.

Какой опыт, полученный за время работы в ОЦО, вы считаете самым ценным?

Софья Василько: За время работы в ОЦО я многому научилась: рассматривать задачи под разным углом для их скорого решения, вести переговоры внутри своего коллектива и с другими отделами, рациональнее использовать рабочее время. Я вижу, как расту на своей работе, и ценю те возможности, которые мне предоставляет компания.

Евгения Чекмарева: Самый ценный опыт — это участие в организации компании «с нуля». Люди, которые прошли этот путь с «ЛокоТех Эксперт» от начала до сегодняшних дней, заслуживают особого уважения.