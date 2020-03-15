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Жизнь

Два «заминированных» самолета приземлились в Новосибирске

В новосибирский аэропорт Толмачево прибыли два самолета, на которые поступили анонимные сообщения о минировании, пишет Сиб. фм со ссылкой на источник.

Самолет
Самолет
СС0

Воздушные суда приземлились вечером, 14 марта.

«Поступило анонимное сообщение о минировании двух воздушных судов сообщением „Санкт-Петербург-Новосибирск“ и „Москва-Новосибирск“. Оба борта совершили благополучную посадку», — рассказал источник.

Взрывных устройств специалисты не обнаружили. По данным Flightradar, речь может идти о рейсах S7.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту четырех самолетов, которые уже находились в полете, отмечает ТАСС. Речь идет о самолетах, следовавших рейсами Москва — Тюмень, Иркутск — Москва, Москва — Челябинск, Новосибирск — Москва.

За последнюю неделю неизвестные заминировали 10 самолетов. Все угрозы оказались ложными.

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