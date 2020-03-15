Два «заминированных» самолета приземлились в Новосибирске

Воздушные суда приземлились вечером, 14 марта.
«Поступило анонимное сообщение о минировании двух воздушных судов сообщением „Санкт-Петербург-Новосибирск“ и „Москва-Новосибирск“. Оба борта совершили благополучную посадку», — рассказал источник.
Взрывных устройств специалисты не обнаружили. По данным Flightradar, речь может идти о рейсах S7.
Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту четырех самолетов, которые уже находились в полете, отмечает ТАСС. Речь идет о самолетах, следовавших рейсами Москва — Тюмень, Иркутск — Москва, Москва — Челябинск, Новосибирск — Москва.
За последнюю неделю неизвестные заминировали 10 самолетов. Все угрозы оказались ложными.