Два «заминированных» самолета приземлились в Новосибирске

В новосибирский аэропорт Толмачево прибыли два самолета, на которые поступили анонимные сообщения о минировании, пишет Сиб. фм со ссылкой на источник.

Воздушные суда приземлились вечером, 14 марта.

«Поступило анонимное сообщение о минировании двух воздушных судов сообщением „Санкт-Петербург-Новосибирск“ и „Москва-Новосибирск“. Оба борта совершили благополучную посадку», — рассказал источник.

Взрывных устройств специалисты не обнаружили. По данным Flightradar, речь может идти о рейсах S7.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту четырех самолетов, которые уже находились в полете, отмечает ТАСС. Речь идет о самолетах, следовавших рейсами Москва — Тюмень, Иркутск — Москва, Москва — Челябинск, Новосибирск — Москва.

За последнюю неделю неизвестные заминировали 10 самолетов. Все угрозы оказались ложными.